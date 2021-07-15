Perez, Aston Martin'in şampiyonluk hedefini gerçekçi buluyor

Perez, Red Bull Ring'deki son yarışta oldukça olaylı bir yarış geçirmişti. İlk olarak 4. turda, Lando Norris'le girdiği mücadelenin ardından pistin dışına taşan Perez, sonrasında ise Leclerc'le mücadeleye girmişti.

Perez, Norris'le girdiği mücadelede pist dışına taşmasının ardından 10. sıraya gerilemişti. Meksikalı pilot, yarışın ilerleyen bölümlerinde ise Leclerc'i iki kez pist dışına zorlamış ve iki olaydan dolayı toplam 10 saniyelik ceza almıştı.

Perez, bu olayları şöyle yorumladı: "İlk olarak, Lando olayında boşluğu gördüm ve denedim. İstediğim gibi sonuçlanmadı ama bunu denemek zorundaydım. Biraz daha bekleseydim, muhtemelen onu sonra geçebilirdim ve daha iyi bir sonuç alırdım ama bunları yarışın ardından bilebilmek her zaman daha kolay."

"Charles olayında ise evet, biraz fazla yakındık. İlk hareketten pişmanlık duyuyorum, 4. virajda yaşadığımız ilk olay. Bence her şey çok sıcaktı, frenler ve lastikler çok sıcaktı. Yani, ilk olayda onla temas yaşamayı önlemeliydim. Bu yüzden o olaydaki ceza adildi."

"İkinci olayda ise yapabileceğim çok bir şey yoktu çünkü aracı zorluyordum ve virajın ortasında aracı kaybettim. Kaçış alanı da orada bitiyordu."

"Benim için çok kötü bir yarıştı. Kendimi yenilemeliyim ve o hafta sonundaki pozitif şeyleri almalıyım, sıralama turlarındaki tempomuz ve yarışta önümüz açıkken gösterdiğimiz yarış tempomuz pozitifti. Geçen haftaya kıyasla çok daha iyi bir hafta sonu geçirmeyi umuyorum."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B , battles with Charles Leclerc, Ferrari SF21 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Baba Stroll, Aston Martin'in hedefinin dünya şampiyonluğu olduğnu belirtmişti. Daha önce bu takımdaki insanlarla uzun süreler yarışan Perez'e bunun gerçekçi bir hedef olup olmadığı soruldu. Perez, bu hedefi gerçekçi bulduğunu söylerken; Aston Martin'in takımını ne kadar hızlı tamamlayabileceğinin önemli olduğunu vurguladı.

"Bence gerçekçi. 5 yıl içinde çok fazla şey yaşanabilir. Bence Lawrance ve takımı, F1'de başarılı olmanın zaman aldığını biliyor ve takımda çok iyi insanlar var. Andy, Otmar, tüm kıdemli elemanlar, bütün mühendisler... çok ama çok güçlü isimleri var."

"Bence bu soru daha çok, 'ne kadar hızlı büyüyebilecekler ve takımı ne kadar hızlı tamamlayabilecekler?' şeklinde olmalı. Ancak kesinlikle çok iyi insanlar var."

"Onların uzun yıllar bir arada kalabilmesini umuyorum çünkü takım güçlü. Bu takım geçmişte de takımdaki insanlar ve bütün takımın birlikteliği sayesinde güçlü oldu."

Bu hafta sonu sprint yarış formatı ilk defa gerçekleştirilecek. Bazı pilotlar, yeni formattan ötürü hafta sonuna hazırlanış süreçlerinde farklılar olduğunu dile getirmişti.

Perez ise sprint yarış formatına hazırlık sürecinde çoğu şeyin aynı olduğunu söylerken; birçok pilot gibi hızlı bir şekilde araca alışması gerektiğini belirtti.

"Çoğunlukla aynı şeyleri yaptık. Araç garajdan ayrıldığı andan itibaren özgüven sahibi olmanız çok önemli olacak. Bazı hafta sonlarında hemen özgüven sahibi oluyorsunuz ve bazı hafta sonlarında bu daha çok zaman alıyor."

"Durum böyle olursa (özgüven yakalamak zaman alırsa), biraz yavaş kalabilirsiniz. Nasıl bir hafta sonu olacağını göreceğiz."

"Hazırlık açısından, bu hafta en azından benim için oldukça normal geçti. İlk antrenman seansında araca hızlıca alışmak çok önemli olacak."