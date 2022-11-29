Perez: "Aston Martin, 2023'te güçlü olacak gibi görünüyor"

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Aston Martin, 2021 yılına kadar Force India/Racing Point adı altında yarışıyordu ve Perez, McLaren'da geçirdiği zorlu 2013 yılının ardından bu takıma katılmıştı.

2020 Sakhir GP'de takıma ilk zaferini getiren Perez, ertesi yıl için Red Bull ile anlaştı ve geride kalan süreçte burada yarışıyor.

Fakat Silverstone merkezli ekip, şu anda podyum mücadelesi veremiyor ve özellikle 2020'ye kıyasla performans anlamında epey geriye düştü.

Fakat takıma Dan Fallows gibi bazı üst düzey isimler katıldı ve yeni sezonda yarış pilotluğu koltuğunda Fernando Alonso olacak.

Perez, DAZN ile yaptığı röportajda Aston Martin'i iyi günlerin beklediğini dile getirdi.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Perez, "Fernando'nun takıma çok şey katacağını düşünüyorum."

"Duyduğum her şey [2023'ün] Aston Martin için çok rekabetçi bir yıl olacağı yönünde."

"Bu yüzden Fernando'nun ön tarafa gelip, Carlos (Sainz) ve bizimle (Red Bull) mücadele etmesi spor ve herkes için çok iyi olacaktır." dedi.

Kendi sezonunu da yorumlayan Perez, Monako zaferinin kendisi için çok önemli bir an olduğunu söylüyor.

Perez, "Benim için Monaco'da kazanmak çok özeldi, böyle efsanevi bir yerde kazanmak kariyerim için çok özel bir andı."

"Özellikle sezonun başında çok rekabetçiydik ama şampiyonluk mücadelesini kaybettiğim birkaç yarışlık zor bir dönemden geçtim."

"Bu anlardan bizi gelecek için daha güçlü kılacak çok şey öğrendiğimizi düşünüyorum çünkü şampiyonluk mücadelesi için önemli olan yıl boyunca bu tutarlılığa sahip olabilmek."

"Ayrıca takımlar şampiyonluğunu kazandık ve bunun için her iki sürücünün de istikrarlı şekilde katkıda bulunmasına ihtiyacınız var."

"Bu yüzden tüm ekip için çok özel bir yıl oldu. İnanılmaz geçti." dedi.