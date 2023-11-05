Perez: "Aslında hızım son yarışlarda da iyiydi"

Sergio Perez, Brezilya'daki sprint yarışında beşinci sıraya gerilemesine rağmen güzel geçişlerle üçüncü olmayı başardı.

Fakat galibiyet mücadelesine katılamadı ve takım arkadaşının da epey ardında kaldı.

Yarışın ardından konuşan Perez, şöyle dedi: "Kesinlikle iyi bir sonuç aldık ama daha iyi bir başlangıç yapmak ve birincilik için mücadele etmek isterdim."

"Berbat bir start aldık ve ilk turda iki Mercedes'e de geçildi."

"Yarışın ilk bölümünde öndeki çocuklar lastiklerle ilgilenirken, ben Lewis'le, George'la savaşmak zorunda kaldım. Bunun da bedelini yarışın ilerleyen kısımlarında ödedim."

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Charles Leclerc, Ferrari SF-23

"Oldukça kötü bir start aldım ve genel olarak kötü bir ilk tur geçirdim."

"4. virajda Lewis'e bir sıra daha kaybettim, bu da lastiklerimi çok daha fazla kullanmam gerektiği anlamına geliyordu."

Araçta daha iyi hissedip hissetmediği sorusuna Perez, "Bence Austin'den itibaren hız konusunda gösterdiğimizden çok daha iyiydik. Fakat belli bir sebeplerden ötürü her şeyi bir araya getiremedik."

"Meksika'da da güçlü olduğumuzu düşünüyorum."

"Bu hafta sonu ise, özellikle bugün gayet iyi ve sağlam bir gün oldu."

"Dün Q3'te sarı bayrağa yakalandık, bunun dışında iyi bir noktadayız." cevabını verdi.