Perez: "Asıl sorun piste çıkış turlarımızdaydı"

Katar'da gerçekleştirilen sıralama turlarının en büyük sürprizlerinden biri Red Bull pilotu Perez'in son bölüme kalamamasıydı.

Mercedes pilotları ve Max Verstappen, orta hamurla son bölüme kalmayı başarsa da son turunu yumuşak lastikle atan Perez sadece 11. olabildi. Perez'in 11. olması, yarın gerçekleştirilecek yarıştaki stratejik savaşta Red Bull'un işini fazlasıyla zorlaştıracak.

Sıralama turlarında neyin yanlış gittiği sorulan Perez, piste çıkış turlarında trafikte kaldığını ve bu yüzden de lastiklerini tura iyi hazırlayamadığını belirtti.

Sıralama turları hakkında konuşan Perez, "Bence asıl sorun pisti çıkış turlarımızdaydı. Trafiğin içinde kaldık ve bu yüzden [zaman turuna başlamadan önce] 3. sektörümüz çok yavaştı. Bu da zaman turuna başladığımda, ilk sektörde, lastiklerin iyi durumda olmamasına neden oldu ki ilk sektörde daha 1 ve 2. virajlardan itibaren ön lastiklere büyük yükler biniyor." dedi.

Losail pistinin hızlı ve akıcı yapısıyla birlikte, pilotların birbirini yarışta yakın bir şekilde takip etmesi zor olacak. Birçok pilot, bu pistte geçiş yapmanın zor olacağını belirtmişti ve Perez de kendilerini zorlu bir yarışın beklediğini düşünmekte.

Meksikalı pilot, "Evet, yarın zor bir yarış olacak. Bu konuda şüphemiz yok. Ancak yarın yeni bir gün ve hasarı azaltarak, puan toplayabilmek için elimizdeki her şeyi ortaya koyacağız." ifadelerini kullandı.

Geçiş yapmanın zorlu olacağı Losail Pisti'nde, strateji önemli bir rol oynayacak. Pistin asfaltı, 2004 senesinde açılmasından bu yana 1 kez bile yenilenmedi. Bundan ötürü pistteki yol tutuşu yüksek ancak bu aynı zamanda lastiklerin fazlasıyla aşınması anlamına geliyor.

Perez ise kendilerini en iyi stratejiye adamaya çalışacaklarını söyledi.

Konu hakkında konuşan Perez, "Göreceğiz, yarın önümüzde uzun bir yarış olacak. Yani her şey yaşanabilir. En iyi stratejiye kendimizi adamaya çalışacağız ve bence yarın hakkında birçok bilinmeyen var. Her şey yaşanabilir." dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Hem Brezilya hem de Katar GP'nin çoğu seansında Max Verstappen'in arka kanadının DRS açıkken titrediği görüldü. Sosyal medyada gündem olan görüntülerde Verstappen, DRS açtığında, arka kanadın üst plakasının aşağı yukarı doğru hareket etmeye başladığı görülüyordu.

Bu etki Verstappen'in aracında daha belirgindi ancak Sergio Perez'in arka kanadı da titriyordu.

Perez, sıralama seansı öncesinde takımın arka kanadını değiştirdiğini ancak bunun bir sorun yaratmadığını söyledi ve "Sıralama turları öncesinde arka kanadımızı değiştirdik ki bu bir sorun değildi." dedi.

Losail Pisti'nin hızlı virajları, arka arkaya gelmekte ve pilotlara pek bir dinlenme şansı bırakmamakta. Bu da pilotlara fiziksel açıdan bir meydan okuma sunuyor. Perez de pistin fiziksel olduğunu vurguladı.

Meksikalı pilot, "Evet, sektör 3 oldukça fiziksel. Bence yarın enteresan olacak çünkü kimse depo doluyken fazla tur atmadı. Yani ben dolu depoyla 6 tur attım." ifadelerini kullandı.