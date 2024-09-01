Tüm Seriler

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Formula 1 İtalya GP

Perez: "Artık Verstappen de sorun yaşıyor"

Sergio Perez, aracın dengesizliği ve lastik yönetimi sorunları nedeniyle istikrarsız olduğunu söyledi.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
Sergio Perez, Red Bull Racing, on the grid

Sergio Perez, Red Bull Racing, on the grid

Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Red Bull pilotu Sergio Perez, İtalya Grand Prix sıralama turlarında pole pozisyonuyla aralarındaki farkın büyük olduğunu belirtti.

Meksikalı pilot, sıralama turlarının ardından şunları söyledi: "Şu anda en büyük sorun, aracın dengesinde yaşadığımız kopukluk."

"Zaman zaman rekabetçi turlar atabiliyoruz ancak ilerleme kaydetmek çok zor."

"Lastiklerle de ilgili de bir sorun var; yeni lastikle daha yüksek tutuş sağlıyoruz ancak istediğimiz hıza ulaşamıyoruz. Bu da liderle aramızdaki yarım saniyelik farkı açıklıyor."

Perez, bu sorunun uzun süredir devam ettiğini ve sadece kendisini değil artık Max Verstappen’i de etkilediğini belirtti. "Bu sorunlar uzun süredir benimle birlikteydi ancak artık Max’e de zarar veriyor. Şu anda hızlı bir çözümümüz yok ama kısa vadede aracı daha iyi hale getirmeyi umuyoruz."

Son olarak, Perez aracın aerodinamik sorunlarının çözülmesi gerektiğini belirtti ve "Aşağı yukarı her yerde aynı sorunlarla karşılaşıyoruz. Sorunları çözmemiz gerekiyor." dedi.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Hamilton: "Mercedes, benimkinden daha iyi sonuçlara Antonelli ile ulaşabilir"

Öne Çıkan Yorumlar

Enes Erdemirel
Daha fazlası
Enes Erdemirel
Marko: "Max'e yeniden rekabetçi bir araç vermeliyiz"

Marko: "Max'e yeniden rekabetçi bir araç vermeliyiz"

Formula 1
İtalya GP
Marko: "Max'e yeniden rekabetçi bir araç vermeliyiz"
Perez: "Max'e yakın olmak önemli değil"

Perez: "Max'e yakın olmak önemli değil"

Formula 1
İtalya GP
Perez: "Max'e yakın olmak önemli değil"
Sainz: "Yükselişimiz istikrarlı olmalı"

Sainz: "Yükselişimiz istikrarlı olmalı"

Formula 1
İtalya GP
Sainz: "Yükselişimiz istikrarlı olmalı"
Sergio Perez
Daha fazlası
Sergio Perez
Horner: "Perez bu arabada sahip olabileceğimiz en iyi sürücü"

Horner: "Perez bu arabada sahip olabileceğimiz en iyi sürücü"

Formula 1
Hollanda GP
Horner: "Perez bu arabada sahip olabileceğimiz en iyi sürücü"
Red Bull, Perez'e yardım etmek için daha fazla ne yapabilir?

Red Bull, Perez'e yardım etmek için daha fazla ne yapabilir?

Formula 1
Red Bull, Perez'e yardım etmek için daha fazla ne yapabilir?
Steiner: "Geçmişte Perez ile iki kez anlaşmaya çalıştık"

Steiner: "Geçmişte Perez ile iki kez anlaşmaya çalıştık"

Formula 1
Steiner: "Geçmişte Perez ile iki kez anlaşmaya çalıştık"
Red Bull Racing
Daha fazlası
Red Bull Racing
Verstappen, Monza sıralama turlarında yaşadığı türden bir denge değişimini daha önce hiç yaşamamış

Verstappen, Monza sıralama turlarında yaşadığı türden bir denge değişimini daha önce hiç yaşamamış

Formula 1
İtalya GP
Verstappen, Monza sıralama turlarında yaşadığı türden bir denge değişimini daha önce hiç yaşamamış
Verstappen: "Daha fazlasını yapamam"

Verstappen: "Daha fazlasını yapamam"

Formula 1
İtalya GP
Verstappen: "Daha fazlasını yapamam"
Marko: "Hollanda'ya göre çok daha iyiyiz"

Marko: "Hollanda'ya göre çok daha iyiyiz"

Formula 1
İtalya GP
Marko: "Hollanda'ya göre çok daha iyiyiz"

Son Haberler

Marko: "Max'e yeniden rekabetçi bir araç vermeliyiz"

Marko: "Max'e yeniden rekabetçi bir araç vermeliyiz"

F1 Formula 1
İtalya GP
Marko: "Max'e yeniden rekabetçi bir araç vermeliyiz"
Hamilton: "Hafta sonu boyunca diğerleri hızlanırken biz yavaşladık"

Hamilton: "Hafta sonu boyunca diğerleri hızlanırken biz yavaşladık"

F1 Formula 1
İtalya GP
Hamilton: "Hafta sonu boyunca diğerleri hızlanırken biz yavaşladık"
Magnussen: "Aldığım ceza beni hayal kırıklığına uğrattı"

Magnussen: "Aldığım ceza beni hayal kırıklığına uğrattı"

F1 Formula 1
İtalya GP
Magnussen: "Aldığım ceza beni hayal kırıklığına uğrattı"
Perez: "Max'e yakın olmak önemli değil"

Perez: "Max'e yakın olmak önemli değil"

F1 Formula 1
İtalya GP
Perez: "Max'e yakın olmak önemli değil"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye