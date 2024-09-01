Perez: "Artık Verstappen de sorun yaşıyor"

Red Bull pilotu Sergio Perez, İtalya Grand Prix sıralama turlarında pole pozisyonuyla aralarındaki farkın büyük olduğunu belirtti.

Meksikalı pilot, sıralama turlarının ardından şunları söyledi: "Şu anda en büyük sorun, aracın dengesinde yaşadığımız kopukluk."



"Zaman zaman rekabetçi turlar atabiliyoruz ancak ilerleme kaydetmek çok zor."



"Lastiklerle de ilgili de bir sorun var; yeni lastikle daha yüksek tutuş sağlıyoruz ancak istediğimiz hıza ulaşamıyoruz. Bu da liderle aramızdaki yarım saniyelik farkı açıklıyor."

Perez, bu sorunun uzun süredir devam ettiğini ve sadece kendisini değil artık Max Verstappen’i de etkilediğini belirtti. "Bu sorunlar uzun süredir benimle birlikteydi ancak artık Max’e de zarar veriyor. Şu anda hızlı bir çözümümüz yok ama kısa vadede aracı daha iyi hale getirmeyi umuyoruz."

Son olarak, Perez aracın aerodinamik sorunlarının çözülmesi gerektiğini belirtti ve "Aşağı yukarı her yerde aynı sorunlarla karşılaşıyoruz. Sorunları çözmemiz gerekiyor." dedi.