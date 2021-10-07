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Formula 1 / Türkiye GP Haberler

Perez: "Artık podyuma dönmeliyiz"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull pilotu Sergio Perez, bu hafta sonu yapılacak Türkiye Grand Prix'sinde podyuma dönmek istediğini söylüyor.

Perez: "Artık podyuma dönmeliyiz"

Red Bull pilotu Sergio Perez, son podyumunu Fransa Grand Prix'sinde aldı ve uzun süredir podyuma çıkamıyor.

Meksikalı pilot, bu hafta sonu yapılacak Türkiye Grand Prix'sinde durumun değişmesini ümit ediyor.

Perez, "Araca gerçekten çok güveniyorum. Son zamanda tempo anlamında iyi işaretler gösterdiğimizi düşünüyorum fakat aracı, gridde hak ettiği yere getirmek ve sonrasında o büyük puanları kazanıp, sezon sonunda şampiyonada olmak istediğimiz yere gelmek için her şeyi bir araya getirmemiz gerekiyor."

"Rusya'dan sonra neyin yanlış, neyin doğru gittiğini ve nerelere odaklanacağımızı analiz etmek için çok çalıştık. Türkiye'den önce de simülatörde biraz daha vakit geçirdim. Bu yüzden bu hafta sonu için ödevimizi yoğun şekilde yaptık. Şimdi son yedi yarışı sabırsızlıkla bekliyorum ve şansımızın geri döneceğine eminim. Pist üstünde iyi performans gösteriyoruz fakat şimdi bunu yarıştaki sonuçlarla da kanıtlamamız gerekiyor. Bu hafta sonu tekrar podyuma çıkmak istiyorum." dedi.

Normalde Türkiye GP'nin yapılacağı tarihte Japonya GP yapılacaktı.

Neyi özleyeceği sorusuna Perez, "Bu hafta sonu Japonya'da yarışamayacağım için üzgünüm. Orada Honda motoruyla yarışmak çok özel olacaktı ama bu hafta sonu Türkiye'de Japon taraftarlar için harika bir sonuç elde etmeye çalışacağız."

"Honda ile çalışmaktan gerçekten çok etkilendim. Böylesine büyük bir geçmişi olan böyle bir markanın parçası olmak gurur verici. Japon kültürünü ve Honda çalışanlarıyla etkileşime girmeyi seviyorum. Fikirlerinizi paylaştığınız anda hemen çalışmaya başlıyorlar ve bu da ilham veren bir şey." dedi.

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Red Bull, Türkiye Grand Prix'sinde yarışacağı renk düzeninin örtüsünü kaldırdı!

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Red Bull, Türkiye Grand Prix'sinde yarışacağı renk düzeninin örtüsünü kaldırdı!
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