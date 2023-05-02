Perez: "Artık mücadelenin içindeyim"

Sergio Perez, 2023 sezonuna çok iyi başladı ve geride kalan dört yarışın ikisini kazanmasının ardından şampiyonada ikinci sırada yer alıyor.

Son yarıştaki zaferiyle Max Verstappen ile arayı iyice kapatan Perez, Bakü ile ilgili şöyle dedi: "Genel olarak harika bir hafta sonuydu; işimizi fazlasıyla yaptık."

"Üzerimizde çok fazla baskı vardı. Bu formatın sürücülere, mühendislere ve mekanikerlere çok fazla baskı yüklediğini hissettim."

"Dolayısıyla hafta sonu boyunca ortaya koyduğumuz performans harikaydı. Cumartesi günü iyi bir yarış çıkardık. Fakat bence pazar günü, Max ve benim birbirimizi zorlama şeklimiz çok iyiydi, başlangıçtan sona kadar aramızda bir yarış oldu."

"Bence o ilk bölüm bugünkü yarışımın anahtarıydı."

Kokpitte nasıl hissettiği sorusuna Perez, "Çok yoğundu. Özellikle ilk stint çok yoğundu, sadece DRS'de kaldığımdan emin olmak istiyordum."

"DRS'ye girdikten sonra da Max'in lastiklerini harcadığından emin olmak için onu zorladım ve bence kilit noktalardan biri de buydu."

"Fakat sert lastiğe geçtiğimizde Max'i geride tutmak gerçekten çok zordu çünkü DRS'ye girdiği anda her şeyin biteceğini biliyordum."

Sergio Perez, Red Bull Racing, 1st position, Max Verstappen, Red Bull Racing, 2nd position, congratulate each other in Parc Ferme Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

"Bu yüzden onu DRS mesafesinin dışında tutmak büyük bir zorluktu. Birbirimizi çok zorluyorduk. Her tur her şeyimizi verdik"

"Bu zaferle ayrıldığım için gerçekten mutluyum." cevabını verdi.

Perez özellikle yarışın başında Leclerc'e yaptığı ataktan memnun.

"Bu çok önemliydi çünkü Max geçtikten sonra Charles'ın ardından çok fazla zaman kaybetmemem gerektiğini biliyordum."

"Max'e karşı çok fazla zaman kaybedersem onu yakalamak gerçekten zor olacaktı."

"Neyse ki Charles'ın ardında sadece bir tur kaldım. Onu geçmeyi başardıktan sonra da Max'in DRS'sine girdim ve bunu yapmak yarışımı kolaylaştırdı."

"DRS'sine girdiğimde, onu geçme zamanım gelmişti ama pite girdi. Sonra güvenlik aracı çıktı, yani orada biraz şanslıydım."

Perez şampiyonada Verstappen ile arayı kapatsa da, uzun bir yıl olacağının farkında.

"Bence önümüzde uzun bir yıl var. Mücadelenin içinde olduğumuza gerçekten inanıyorum."

"Melbourne'deki sıralamalarda yaşadığımız sorunlar olmasaydı, çok daha yakın olmamız gerekirdi."

"Bu yüzden, bu sorunları bir daha yaşamamak ve sorunları en aza indirmek önemli."

"Kazanamadığımız zaman ikinci bitirdiğimizden ve yine de iyi bir gün geçirdiğimizden emin olmamız lazım."