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Perez: "Artık hedefim sezon sonuna kadar podyumdan inmemek"

Arka arkaya ikinci kez podyuma çıkan ve biraz olsun moral bulan Sergio Perez, hedefini sezon sonuna kadar podyumda kalmak olarak belirledi.

Altay Gök
Ekleyen:
Sergio Perez, Red Bull Racing

Yarışa ikinci sıradan başlayan ve ilk turda liderliği Charles Leclerc'ten alan Perez, yaklaşık 17 tur lider gittikten sonra vites kutusu cezası nedeniyle altıncı sıradan başlayan takım arkadaşına geçildi.

İlk bölümde fena görünmeyen Perez'in temposu pit stopların ardından epey düştü ve yarışın geri kalanında Verstappen'den tur başına neredeyse bir saniye yavaş kaldı.

Günü ikinci sırada tamamlayan ve takıma bu sezonki beşinci dublesini getiren Perez, her şeye rağmen iyi bir yarışı geride bıraktıkları için mutlu.

Podyum öncesi konuşan Perez, "Takım için iyi bir yarışı geride bıraktık.

"Çok iyi bir start aldık, Leclerc'i geçmek günün ana hedeflerinden biriydi. O andan sonra kendi yarışıma odaklanabildim."

"Pit stopların ardından Max çok hızlıydı, yapabileceğim hiçbir şey yoktu. İkimizin de tek amacı araçlarımıza hasar vermeden damalı bayrağı görebilmekti."

"Araca yeniden güvenebildiğimi hissediyorum. Bundan sonra en büyük hedefim sezon sonuna kadar her yarışta podyuma çıkmak."

"Zor yarışları geride bıraktık, ancak bugün çok iyi bir aracımız vardı ve eve çok güçlü bir sonuçla dönmeyi başardık." dedi.

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Leclerc: "Tempo anlamında iyi bir hafta sonu oldu"

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