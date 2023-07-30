Perez: "Artık hedefim sezon sonuna kadar podyumdan inmemek"
Arka arkaya ikinci kez podyuma çıkan ve biraz olsun moral bulan Sergio Perez, hedefini sezon sonuna kadar podyumda kalmak olarak belirledi.
Yarışa ikinci sıradan başlayan ve ilk turda liderliği Charles Leclerc'ten alan Perez, yaklaşık 17 tur lider gittikten sonra vites kutusu cezası nedeniyle altıncı sıradan başlayan takım arkadaşına geçildi.
İlk bölümde fena görünmeyen Perez'in temposu pit stopların ardından epey düştü ve yarışın geri kalanında Verstappen'den tur başına neredeyse bir saniye yavaş kaldı.
Günü ikinci sırada tamamlayan ve takıma bu sezonki beşinci dublesini getiren Perez, her şeye rağmen iyi bir yarışı geride bıraktıkları için mutlu.
Podyum öncesi konuşan Perez, "Takım için iyi bir yarışı geride bıraktık.
"Çok iyi bir start aldık, Leclerc'i geçmek günün ana hedeflerinden biriydi. O andan sonra kendi yarışıma odaklanabildim."
"Pit stopların ardından Max çok hızlıydı, yapabileceğim hiçbir şey yoktu. İkimizin de tek amacı araçlarımıza hasar vermeden damalı bayrağı görebilmekti."
"Araca yeniden güvenebildiğimi hissediyorum. Bundan sonra en büyük hedefim sezon sonuna kadar her yarışta podyuma çıkmak."
"Zor yarışları geride bıraktık, ancak bugün çok iyi bir aracımız vardı ve eve çok güçlü bir sonuçla dönmeyi başardık." dedi.
Son Haberler
Aston Martin, yanlış yönden gittiklerini kabul ediyor
Aston Martin, yanlış yönden gittiklerini kabul ediyor Aston Martin, yanlış yönden gittiklerini kabul ediyor
Toprak, lastik sorunu için Pirelli'yi suçlamıyor
Toprak, lastik sorunu için Pirelli'yi suçlamıyor Toprak, lastik sorunu için Pirelli'yi suçlamıyor
Wolff: "Dalgalanmanın geri dönmesi sinir bozucu"
Wolff: "Dalgalanmanın geri dönmesi sinir bozucu" Wolff: "Dalgalanmanın geri dönmesi sinir bozucu"
Sainz, Ferrari'nin Belçika performansı sonrası ikinci yarı için "iyimser"
Sainz, Ferrari'nin Belçika performansı sonrası ikinci yarı için "iyimser" Sainz, Ferrari'nin Belçika performansı sonrası ikinci yarı için "iyimser"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar