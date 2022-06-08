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Perez: "Artık galibiyetlere ve şampiyonluğa odaklanabilirim"

Red Bull pilotu Sergio Perez, yeni kontrat imzaladığı için artık galibiyete ve şampiyonluğa odaklandığını dile getirdi.

Kemal Şengül
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, Şef Editör
Perez: "Artık galibiyetlere ve şampiyonluğa odaklanabilirim"
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Meksikalı pilot, geçen yıl katıldığı Red Bull ile bu yıl oldukça iyi bir performans sergiledi ve ilk yedi yarıştaki performansıyla da yeni kontratı kaptı.

Şampiyonada Max Verstappen'in 15 puan ardında üçüncü sırada yer alan Perez, yeni kontrat sayesinde artık sezona odaklanabileceğini dile getirdi.

Perez, "Takımımla olan anlaşmamı en az 2024 sonuna kadar uzattığım için çok mutluyum. Bu, her iki tarafın da işbirliğinden memnun olduğunu gösteriyor."

"Aynı zamanda bu anlaşma sayesinde geleceğime odaklanabilir, yarışlar ve dünya şampiyonluğu hedefime %100 konsantre olabilirim."

"Sıkı çalışmanın her zaman karşılığını verdiğini görmek inanılmaz. İki yıl önce Formula 1'de kontratım yoktu ve bugün en iyi takımdayım."

"Bu fırsat için mutlu ve minnettarım. Bence bu, kariyerimin en iyi anı çünkü her zaman mükemmeli isteyen bir takım için yarışıyorum. Bu benim ya da griddeki herhangi bir sürücü için harika bir şeydir."

"Takım olarak Monako'da elde ettiğimiz başarıyı düşünmek beni hâlâ keyiflendiriyor. Bu başarıyı aileme ve ülkeme getirmiş olmak beni gerçekten motive ediyor. Fakat artık bu hisleri bir kenara bırakıp, sonraki yarışa odaklanmalıyız."

"Şampiyonluk mücadelesi gerçekten çok yakın. Bu yüzden tamamen işimize odaklanmamız gerekiyor. Geçen sezon Bakü'de takımla ilk yarışımı kazanmak çok özeldi ve bana büyük keyif verdi."

"Cadde pistlerini seviyorum çünkü bunlar, sürücünün gerçekten fark yaratabileceği yerler. Sınırdayken hata yapmak daha kolaydır fakat iyi bir sonuç için gereken ondalığı sadece orada kazanabilirsiniz." dedi.

Podium: race winner Sergio Perez, Red Bull Racing

Podium: race winner Sergio Perez, Red Bull Racing

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

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