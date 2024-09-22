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Formula 1 Singapur GP

Perez: "Araçtan istediğimiz performansı alamadık"

Sergio Perez, sıralama turlarında lastik performansı nedeniyle zorlandığını söyledi.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
Sergio Perez, Red Bull Racing, in the Paddock

Sergio Perez, Red Bull Racing, in the Paddock

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Red Bull pilotu Sergio Perez, sıralamalarda lastik yönetimi konusunda sorunlar yaşadığını ve bu yüzden Q2'de elendiğini söyledi.

Lastiklerin doğru sıcaklık aralığında çalışmadığını ifade eden Perez, hafta sonunun geri kalanında bu durumu düzeltmeye çalışacaklarını ekledi.

"Bakü'den oldukça güçlü bir hafta sonundan geldik, ancak burada oldukça zorlandık."

 "Q1 gayet iyiydi ancak Q2’de işler zorlaştı."

"Lastiklerden beklediğimiz performansı alamadık ve frenlerle de sorun yaşadık. Bu hafta sonu lastiklerle çok mücadele ettik, anlamamız gereken çok şey var."

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