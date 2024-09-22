Perez: "Araçtan istediğimiz performansı alamadık"
Sergio Perez, sıralama turlarında lastik performansı nedeniyle zorlandığını söyledi.
Sergio Perez, Red Bull Racing, in the Paddock
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Red Bull pilotu Sergio Perez, sıralamalarda lastik yönetimi konusunda sorunlar yaşadığını ve bu yüzden Q2'de elendiğini söyledi.
Lastiklerin doğru sıcaklık aralığında çalışmadığını ifade eden Perez, hafta sonunun geri kalanında bu durumu düzeltmeye çalışacaklarını ekledi.
"Bakü'den oldukça güçlü bir hafta sonundan geldik, ancak burada oldukça zorlandık."
"Q1 gayet iyiydi ancak Q2’de işler zorlaştı."
"Lastiklerden beklediğimiz performansı alamadık ve frenlerle de sorun yaşadık. Bu hafta sonu lastiklerle çok mücadele ettik, anlamamız gereken çok şey var."
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