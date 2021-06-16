Perez: "Araçtan her şeyi çıkarmaya devam etmemiz gerekiyor"

Sergio Perez, kendisi adına zor geçen ilk yarışların ardından Bakü'de büyük bir adım attı ve güçlü bir yarış çıkarıp, fırsatları değerlendirerek Red Bull-Honda ile ilk galibiyetini aldı.

Bu zaferle sürücüler şampiyonasında üçüncü sıraya yükselen Perez, takımlar şampiyonasında zirvede yer almalarına ve iyi pozisyonlarda yer almalarına rağmen 23 yarıştan sadece altısının geride kaldığının farkında. Ancak pozitif şeyleri de görmezden gelmiyor.

Red Bull-Honda ile ilk zaferinin ardından nasıl hissettiği sorusuna yanıt veren Perez, "Gerçekten çok gurur duyuyorum. Bu, ocak ayının başından bu yana hepimizin yaptığı işi ve sık çalışmanın her zaman ne kadar önemli olduğunu gösteren bir galibiyetti. Ayrıca tüm takımın, şampiyonluk için savaşabilecekleri iki araca sahip olduğunu ve hepimizin gerçekten kazanmak istediğini bilmesi de büyük bir destek olacak." dedi.

Bakü'deki yeniden start sorulduğunda Perez, "Kaybedecek çok şeyim olduğunu düşündüm. Sadece iki tur vardı, pole pozisyonundaydım ve bu, kaybedilebilecek bir yarıştı. Bu yüzden sadece mükemmel bir start almaya çalıştım ve birçok nedenden ötürü öyle olmadı. Fakat sonunda şanslı olduğumuzu düşünüyorum çünkü Lewis'in fren sorunları düşünüldüğünde, eğer iyi bir başlangıç yapsaydık kim bilir neler olurdu. Bu yüzden her şey yolunda gitti."

"Bence oldukça iyi bir ekibe sahibiz. Max'in podyum kutlamasına geldiğini görmek harikaydı, kazanmayı gerçekten hak etmişti ve o hafta sonu her şeyi mükemmel yapmıştı. Bu açıdan çok şanssızdı. Alex Albon da simülatörde ve mühendislerle çok fazla iş yapıyor. Burada gediğimde onun bu kadar açık olmasını gerçekten beklemiyordum. Fakat bana aracın nasıl çalıştığını anlattı ve ilk günden beri etrafta olması harikaydı. Bu yüzden bunu gerçekten takdir ettiğimi söylemem alazım. Takımla yaptığı işi takdir ediyorum." açıklamasını yaptı.

Son olarak bulundukları yer ve Fransa GP hakkında konuşup, şunları söyledi: "Henüz altı yarış geride kaldı ve şu anda nerede olduğumuz değil, Abu Dhabi'de nerede bitirdiğimiz önemli. Bu yüzden aracın tüm potansiyelini ortaya koyduğumuzdan emin olmamız gerekiyor. Bunun için de çalışmaya devam etmeliyiz. Uzun süredir Formula 1'deyim, burada pek çok şey olabileceğini biliyorum, başımızı önümüze eğmemiz gerekiyor. Şimdi olan şey geçmişte kaldı, sadece önümüze bakmaya devam etmemiz gerek."