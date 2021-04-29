Perez: ''Araçtaki her kilometre çok önemli''

Imola'da umduğunu bulamayan Sergio Perez, sürücüler şampiyonasını ikinci sırada götüren Max Verstappen'in epey gerisinde sekizinci sırada yer alıyor.

Portimao'daki basın toplantısında, Imola'daki zorlu yarıştan sonra bu hafta aracın başına geçmeyi sabırsızlıkla bekleyip beklemediği sorulan Perez, ‘’Evet, hem de çok. Imola’da, Bahreyn’den sonra ritmimizi bulabildiğimiz için çok olumlu bir hafta sonu geçirdik. Analizlerimizi yaptık, turda nerede zaman kaybettiğimizi ve aracı nasıl daha iyi süreceğimizi anladık, bence iyiydi.''

''Özellikle Cumartesi, çok gelişim gösterdik. Ne yazık ki, pazar günü biraz karışıktı. Bu zorlu koşullarda, herkes hata yaptı ancak benim hatam bana pahalıya patladı. Çok değerli puanlar kaybettim. Ancak, bu hafta sonu piste dönmeyi dört gözle bekliyorum.’’ yanıtını verdi.

Tam 193 yarış tecrübesi olan Meksikalı pilot, geçtiğimiz haftaki yarışı kaçırılmış bir fırsat olarak gördüğünü söyledi.

Meksikalı pilot, ‘’Çok zordu çünkü bu kaçırdığım bir fırsattı. Benim için, takım için çok değerliydi ve o hafta sonu 1-2 bitirmeliydik. Bu kaçırılmış bir fırsattı.''

''Bir sürücü olarak, takımınızı yüz üstü bıraktığınız zaman, bu acıtıyor. Çünkü ne kadar çok çalıştıklarını biliyorsunuz. Bu, sindirmesi zor bir şeydi.''

''Ancak, yolunuza bakmaktan, hatanızdan öğrenmekten, olumlu yönleri görmekten ve olumsuzluklardan öğrenmekten başka çareniz yok. Önümüzde uzun bir sezon var.’’ dedi.

Bu hafta sonu da çok rekabetçi olmayı planlayan Perez, ‘’Bu hafta sonu da önlerde olmayı, yine güçlü bir sıralama geçirmeyi ve puanları cebe atmayı umuyoruz! Bence burada güçlü olacağız.’’ dedi.

Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen Emilia Romagna Grand Prix'sinde çıkan güvenlik aracının ardında geçiş yaptığı için ceza alan Perez konuyla ilgili şu yorumlarda bulundu: ‘’Bu, temelde koşullarla ilgiliydi. Güvenlik aracının arkasındayken, işler kötü gitti. Çok hızlı şekilde geçtim ve bu koşullarda, daha esnek davranabilirdim.''

''Ancak durum bu değildi, kurallar bunun olması gerektiğini söyledi, bu yüzden şikayet edecek bir şeyim yok.’’

Perez, yeni takımıyla üçüncü yarışına başlayacak ve Meksikalı pilot daha önce yaptığı yorumlarda araca alışmak için beş yarışın yeterli olacağını söylemişti. Bu konu hakkında yorumları sorulan Perez, araçta yapılan her kilometrenin çok önemli olduğunu dile getirdi.

‘’Bence, farklı koşullarda, pistlerde yarışmak aracı anlamama yardımcı olacak. Şimdilerde, araçta yaptığım kilometre sınırlı, bu yüzden her kilometre çok önemli.''

''Özellikle de ilk yarıştan ikincisine, iyi bir gelişim gösterdiğimizi görüyoruz. Umarım ki üçüncüsünde başka bir adım daha atabiliriz ve araçta daha rahat hissedebiliriz.’’

Takım arkadaşı Verstappen'le aralarında çok puan farkı bulunan Perez, bu konu hakkında endişelenmediğini ve başka önceliklerinin olduğunu söyledi.

‘’Daha sezonun ikinci yarışı bitti, şu anda böyle bir şey hakkında düşünmek zaman kaybı olacaktır. Önümüzde çok uzun bir sezon var.''

''Bu sporda, sezona nasıl başladığının önemli olmadığını bilecek kadar uzun zamandır varım. Başka önceliklerim var ve tüm bu sezon, farkı kapatmaya yetecektir.’’

Zak Brown, geçtiğimiz günlerde. Formula 1 açık bir mektup yazdı ve sürücü maaşlarının bir limiti olması gerektiğini ve bu limitin üzerindeki her paranın yarış bütçesinden çıkarılması gerektiğini söyledi. Bu konu hakkındaki düşünceleri sorulan Meksikalı pilot, ‘’Biz sürücüler olarak, hiçbir şey görmedik, sadece çevreden dedikoduları duyduk. Sürücü, şovun önemli bir parçası. Bakalım neler olacak ancak iyi bir uzlaşma olacağını düşünüyorum.’’