Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Önceki / Verstappen: "Denge harika değil" Sonraki / Ricciardo: "Araçtan çıkarılacak çok zaman var"
Formula 1 / Fransa GP Haberler

Perez: "Araçta rahat değilim"

Red Bull pilotu Sergio Perez, kendisini araç içerisinde rahat hissetmediğini ve bu yüzden geride kaldığını söyledi.

Ekleyen:
, Editör
Perez: "Araçta rahat değilim"
Haberi dinle

Red Bull'un Meksikalı pilotu Sergio Perez, cuma günkü antrenman turlarının en zorlanan ismiydi ve her iki seansta da Max Verstappen'in yaklaşık 1 saniye ardında kaldı.

İlk seansta da bir de spin atan Perez, günün ardından verdiği demeçte henüz mutlu olmadığını ve yapmaları gereken işler olduğuna vurgu yaptı.

Meksikalı pilot şöyle dedi: "Şu anda kendimi araç içerisinde pek rahat hissetmiyorum. Bu gece anlamamız ve bakmamız gereken çok fazla iş var. Yarınki sıralama turları ve yarış için en iyi parçaları seçmeye çalışmalıyız."

"Şu anda durum kolay görünmüyor fakat umarım yarın her şeyi bir araya getirebilir ve mücadeleye dönebiliriz."

Nerede oldukları sorusuna Perez, "Yeni harika bir gün değildi. Dediğim gibi anlamamız gereken çok fazla şey ve yapmamız gereken çok fazla iş var."

"Araçta kendimi çok rahat hissetmiyorum. Hem tek turda hem de yarış temposunda araçtan maksimumu alamıyorum."

"Bu yüzden bugün çıkarmamız gereken dersler var. Umarım bunu yapıp, yarın her şeyi bir araya getirebiliriz." 

İkinci seanstaki zaman kaybı hakkında Perez, "Aracın takla barı üzerinde yapmamız gereken birkaç çalışma vardı ve bize biraz zamana mâl oldu fakat ciddi bir şey değildi." dedi.

paylaşım
yorumlar
Verstappen: "Denge harika değil"
Önceki haber

Verstappen: "Denge harika değil"
Sonraki haber

Ricciardo: "Araçtan çıkarılacak çok zaman var"

Ricciardo: "Araçtan çıkarılacak çok zaman var"
Daha fazlası
Ezel Tan
Fransa GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler Fransa GP
Formula 1

Fransa GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler

Perez: "Yarış tamamen lastiklerle bağlı" Fransa GP
Formula 1

Perez: "Yarış tamamen lastiklerle bağlı"

Fransa GP öncesi: Yarış gridi Fransa GP
Formula 1

Fransa GP öncesi: Yarış gridi

Son Haberler

Fransa GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler
Formula 1 Formula 1

Fransa GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler

Pirelli, Paul Ricard'da gerçekleştirilecek yarış öncesinde pilotların elinde olan kullanılmış ve kullanılmamış lastik sayılarını açıkladı.

Perez: "Yarış tamamen lastiklerle bağlı"
Formula 1 Formula 1

Perez: "Yarış tamamen lastiklerle bağlı"

Red Bull pilotu Sergio Perez, yarışın kaderini belirleyecek şeyin lastikleri doğru aralığa getirmek olduğunu düşünüyor.

Fransa GP öncesi: Yarış gridi
Formula 1 Formula 1

Fransa GP öncesi: Yarış gridi

2022 Fransa Grand Prix'sine Charles Leclerc ilk sıradan başlayacak ve startta yanında Max Verstappen olacak.

McLaren, orijinal sidepod tasarımını neden bıraktı?
Formula 1 Formula 1

McLaren, orijinal sidepod tasarımını neden bıraktı?

McLaren F1 takımı, Fransa GP güncelleme paketiyle orijinal sidepod tasarımını bırakarak gridin büyük çoğunluğunun kullandığı tasarıma yöneldi.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.