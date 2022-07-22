Perez: "Araçta rahat değilim"

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Red Bull'un Meksikalı pilotu Sergio Perez, cuma günkü antrenman turlarının en zorlanan ismiydi ve her iki seansta da Max Verstappen'in yaklaşık 1 saniye ardında kaldı.

İlk seansta da bir de spin atan Perez, günün ardından verdiği demeçte henüz mutlu olmadığını ve yapmaları gereken işler olduğuna vurgu yaptı.

Meksikalı pilot şöyle dedi: "Şu anda kendimi araç içerisinde pek rahat hissetmiyorum. Bu gece anlamamız ve bakmamız gereken çok fazla iş var. Yarınki sıralama turları ve yarış için en iyi parçaları seçmeye çalışmalıyız."

"Şu anda durum kolay görünmüyor fakat umarım yarın her şeyi bir araya getirebilir ve mücadeleye dönebiliriz."

Nerede oldukları sorusuna Perez, "Yeni harika bir gün değildi. Dediğim gibi anlamamız gereken çok fazla şey ve yapmamız gereken çok fazla iş var."

"Araçta kendimi çok rahat hissetmiyorum. Hem tek turda hem de yarış temposunda araçtan maksimumu alamıyorum."

"Bu yüzden bugün çıkarmamız gereken dersler var. Umarım bunu yapıp, yarın her şeyi bir araya getirebiliriz."

İkinci seanstaki zaman kaybı hakkında Perez, "Aracın takla barı üzerinde yapmamız gereken birkaç çalışma vardı ve bize biraz zamana mâl oldu fakat ciddi bir şey değildi." dedi.