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Formula 1 Suudi Arabistan GP

Perez: "Araçta henüz çok rahat değilim"

Sergio Perez, yeni RB20'de henüz "çok rahat" olmadığını kabul etti, ancak aracın sırlarını çözmeye başladığını düşünüyor.

Jonathan Noble
Jonathan Noble
Sergio Perez, Red Bull Racing RB20

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20

Shameem Fahath

Meksikalı pilot sezon açılışı Bahreyn Grand Prix'sinde yarışı kazanan Max Verstappen'in arkasında ikinci sırada bitirdi ancak aradaki 22,4 saniyelik fark daha ne kadar ilerlemesi gerektiğini gösteriyor.

Ancak takım, Perez'in geçen sezonki RB19'a kıyasla bu yılki F1 mücadelecisiyle daha uyumlu olduğundan emin olsa da, Perez hâlâ gelişmesi için çok yer olduğunu kabul ediyor.

RB19'a kıyasla hislerinin nasıl olduğu sorulduğunda Perez, "Bence şu anda araçta çok rahat değilim ama aracı çok daha iyi anlıyorum" dedi.

"Bence ekip olarak araçtan en yüksek performansı nasıl elde edebileceğimizi çok daha iyi anlıyoruz. Bence bu bizim için oldukça iyi bir şey." dedi.

Perez, Bahreyn'deki farkın sıralama turlarında küçük bir farkla grubun içine düşmesi ve ardından yarışta toparlanmasının zor olması nedeniyle abartıldığını düşünüyor.

Perez,"Genel olarak iyi bir yarış olduğunu düşünüyorum ama sıralama turlarında mükemmel bir tur atamadım."

"Ön sırada ya da üçüncü sırada olmalıydım. Bence yarışta da bazı şeyleri düzeltmemiz gerekiyordu çünkü ayarlarımızda doğru konfigürasyona sahip değildik. Lastiklere iyi bakamadık." dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing

Sergio Perez, Red Bull Racing

Photo by: Shameem Fahath

Perez geçen yılki Suudi Arabistan Grand Prix'sini kazanmıştı Kendisini şampiyonluk mücadelesinin içerisinde bulmak istiyorsa Verstappen'in farkı erken açmasına engel olması gerektiğinin farkında.

Ancak bu yıl başarı için belirli yarışları hedeflemenin yanlış olduğunu düşünüyor. Çünkü daha kritik olanın sezon boyunca sürekli olarak daha güçlü olmasını sağlayacak temelleri inşa etmek olduğunu düşünüyor.

Perez, "Geriye 23 yarış kaldı ve sadece bir yarış kazanarak şampiyonluk mücadelesi veremezsiniz." 

"Bahreyn'de daha iyi yapabileceğimiz şeyleri anlamamızın ve bunlardan ders çıkarmamızın önemli olduğunu düşünüyorum."

"Bu gidişatı yukarı doğru devam ettirmemiz ve yarıştan yarışa daha rekabetçi olmamız gerekiyor. Çünkü Bahreyn'den sonra herkes bir adım ileri gidecek. Bu yüzden bizim de iki adım atmamız gerekiyor." dedi.

Verstappen'in Bahreyn'i tamamen domine etmesi rakiplerini Red Bull'un bu sezon her yarışı kazanma yolunda ilerleyebileceği konusunda endişelendirirken, Perez takımın 12 ay önceki kadar güçlü bir durumda olduğundan emin değil.

Perez, "Sanmıyorum, bence her şey gerçekten çok yakın. Bence Ferrari Bahreyn'de pole pozisyonunda olmalıydı."

"Bence yarış temposuna baktığınızda, Bahreyn'in savaşmaya başladığınızda yarışınızın çok farklı göründüğü bir pist olduğunu düşünüyorum."

"Ferrari'nin bize çok yakın olduğunu görebiliyoruz. Mercedes ve McLaren [de]. Bence pistten piste çok bağımlı olacak. Yani gerçekten çok yakın." dedi.

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