Perez: "Araçta hasar var, pazar günü ceza alabiliriz"
Sergio Pérez, Katar Grand Prix'sindeki sprint kazasının ardından araçta çok fazla hasar olduğunu belirtti.
Sergio Perez, Esteban Ocon ve Nico Hulkenberg, cumartesi günkü sprint yarışında üçlü bir kazaya karıştılar.
Ocon içeri doğru kapanınca Hulkenberg'le temas yaşadı ve ardından Perez'e çarptı. Olay sonrası üç isim de yarışa veda etmek zorunda kaldı.
Perez'in aracı kazada epey hasar aldı ve görevliler, yangın hortumuyla araca müdahale etmek durumunda kaldılar.
Perez böylelikle hem sprint yarışından puansız ayrıldı, hem de aracı yarın için büyük hasar almış oldu.
Buradaki en büyük tehlike, güç ünitesi ve vites kutusu anlamında sınırda olduğu için, pazar günkü yarışa geriden başlama ihtimali gibi görünüyor.
FOX Sports Mexico'ya verdiği demeçte, "Bugün tüm güvenlik araçlarını da hesaba katarsak orta hamurla başlamak epey zordu; lastikleri doğru sıcaklığa getirmek de hiç kolay değildi."
"Mücadele ederken önce Hulkenberg'i, ardından Ocon'u geçecektim fakat aralarında temas oldu."
"Ocon bana çarptı ve aracımda çok fazla hasar oluştu."
"Yarın için daha fazla sorun yaşayıp yaşamayacağımızı göreceğiz. Bizim için çok kötü bir gündü ama yarın yeni bir fırsatımız daha olacak." dedi.
Performanslarıyla ilgili Perez, "Yarışta kesinlikle daha rekabetçiyiz, lastikler sıcakken araç daha öngörülebilir oluyor." dedi.
Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14
Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images
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