Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Önceki / Giovinazzi, antrenman kazasının geri dönüş umutlarını bitirmemesini umuyor Sonraki / Ferrari pilotları liderliğe rağmen daha fazla gelişmeyi umuyor
Formula 1 / Birleşik Devletler GP Haberler

Perez: "Araçta birkaç parça test ettik ve iyi durumdayız"

Sergio Perez, antrenman seanslarında araçta birkaç deneme yaptıklarını ve bunların olumlu sonuçlandığını söyledi.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Perez: "Araçta birkaç parça test ettik ve iyi durumdayız"
Haberi dinle

 Red Bull, ilk iki antrenman seansında iki araçta da bazı parça denemeleri yaptı ve farklı şeyler denedi.  İçten yanmalı motor değişimi sebebiyle pazar günkü yarış için grid cezası alan Perez, ise bu denemelerin işe yaradığını ve aracın iyi bir konumda olduğunu söyledi. 

Ayrıca okuyun :

Perez, "İyi bir ilk antrenman seansı geçirdik ve birkaç parçayı test ettik."

"Umarım sıralama turlarında güçlü olabiliriz, çünkü grid cezamızı da düşünürsek; iyi bir sıralama elde etmeye ihtiyacımız var. "Bence iyi durumdayız. Hafta sonu boyunca iyi bir tempoya sahip olabiliriz." dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Perez, aracın iyi durumda olduğunu belirtse de; hâlâ üzerinde çalışılması gereken birtakım şeyler olduğunu da ekledi. 

Red Bull pilotu, "Aracın dengesi üzerine çalışmamız gerektiğini düşünüyorum, daha sonra her şeyin bir araya geleceğinden eminim." dedi.

İlginizi Çekebilir:
 
paylaşım
yorumlar
Giovinazzi, antrenman kazasının geri dönüş umutlarını bitirmemesini umuyor
Önceki haber

Giovinazzi, antrenman kazasının geri dönüş umutlarını bitirmemesini umuyor
Sonraki haber

Ferrari pilotları liderliğe rağmen daha fazla gelişmeyi umuyor

Ferrari pilotları liderliğe rağmen daha fazla gelişmeyi umuyor
Zeynep Taş Daha fazlası
Zeynep Taş
Norris: "McLaren ve Alpine mücadelesinde kimin daha iyi araca sahip olduğu açık" Birleşik Devletler GP
Formula 1

Norris: "McLaren ve Alpine mücadelesinde kimin daha iyi araca sahip olduğu açık"

Verstappen: "Araç burada oldukça güçlü görünüyor" Birleşik Devletler GP
Formula 1

Verstappen: "Araç burada oldukça güçlü görünüyor"

Pourchaire: "Hayatımın en güzel bir saatiydi" Birleşik Devletler GP
Formula 1

Pourchaire: "Hayatımın en güzel bir saatiydi"

Sergio Perez Daha fazlası
Sergio Perez
Perez, "insanların ona not vermesi için F1'de olmadığını" söyledi
Formula 1

Perez, "insanların ona not vermesi için F1'de olmadığını" söyledi

Perez: "Verstappen'in dominasyonu, aracın gücüyle bağlantılı değil" Japonya GP
Formula 1

Perez: "Verstappen'in dominasyonu, aracın gücüyle bağlantılı değil"

Hakkinen: "Perez neden Max için mükemmel takım arkadaşı olduğunu kanıtladı" Singapur GP
Formula 1

Hakkinen: "Perez neden Max için mükemmel takım arkadaşı olduğunu kanıtladı"

Son Haberler

İlk çizgide yer alan Marquez: "Bu turu nasıl attığımı bilmiyorum"
MotoGP MotoGP

İlk çizgide yer alan Marquez: "Bu turu nasıl attığımı bilmiyorum"

Malezya'daki sıralama turlarını 3. sırada tamamlayan Marc Marquez, kendisine ilk çizgide bir pozisyon getiren turu nasıl attığını bilmediğini söylerken; Ducati'leri sürekli olarak takip etmesine yönelik gelen eleştirileri de yanıtladı.

Steiner, bütçe sınırındaki "hafif aşım" bölümünün yeniden düşünülmesi çağrısı yaptı
Formula 1 Formula 1

Steiner, bütçe sınırındaki "hafif aşım" bölümünün yeniden düşünülmesi çağrısı yaptı

Haas F1 Takım Patronu Gunther Steiner, tüm padoğun Red Bull'un bütçe sınırını aşmasıyla ilgili nasıl bir yaptırım göreceğini beklediği bu günlerde, bütçe sınırı konseptinde yeniden düşünülmesi gereken yerlerin olduğunu söyledi.

Ferrari pilotları liderliğe rağmen daha fazla gelişmeyi umuyor
Formula 1 Formula 1

Ferrari pilotları liderliğe rağmen daha fazla gelişmeyi umuyor

Ferrari pilotları Carlos Sainz ve Charles Leclerc, Austin'de ilk günkü antrenmanları lider tamamlasalar da sıralamalar öncesinde daha fazla gelişebileceklerini söylediler.

Perez: "Araçta birkaç parça test ettik ve iyi durumdayız"
Formula 1 Formula 1

Perez: "Araçta birkaç parça test ettik ve iyi durumdayız"

Sergio Perez, antrenman seanslarında araçta birkaç deneme yaptıklarını ve bunların olumlu sonuçlandığını söyledi.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.