Perez: "Araçta birkaç parça test ettik ve iyi durumdayız"

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Red Bull, ilk iki antrenman seansında iki araçta da bazı parça denemeleri yaptı ve farklı şeyler denedi. İçten yanmalı motor değişimi sebebiyle pazar günkü yarış için grid cezası alan Perez, ise bu denemelerin işe yaradığını ve aracın iyi bir konumda olduğunu söyledi.

Perez, "İyi bir ilk antrenman seansı geçirdik ve birkaç parçayı test ettik."

"Umarım sıralama turlarında güçlü olabiliriz, çünkü grid cezamızı da düşünürsek; iyi bir sıralama elde etmeye ihtiyacımız var. "Bence iyi durumdayız. Hafta sonu boyunca iyi bir tempoya sahip olabiliriz." dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Perez, aracın iyi durumda olduğunu belirtse de; hâlâ üzerinde çalışılması gereken birtakım şeyler olduğunu da ekledi.

Red Bull pilotu, "Aracın dengesi üzerine çalışmamız gerektiğini düşünüyorum, daha sonra her şeyin bir araya geleceğinden eminim." dedi.