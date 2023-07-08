Perez: "Araçla ilgili sorunlarım, değişken koşullarda belirgin hale geliyor"
Sergio Perez, bu tarz koşullarda en çok zorlandığı pistin Silverstone olduğunu iddia ediyor.
Red Bull pilotu Perez, son beş yarıştır üst üste sıralama turlarında Q1'e kalmayı başaramıyor ve bu performansı her ne kadar yönetim aksini iddia etse de Meksikalı pilotun takımdan ayrılabileceği spekülasyonlarına sebep oluyor.
Perez, seansın ardından verdiği röportajda Silverstone'daki başarısızlığı için kırmızı bayrakları suçladı.
"Evet, sanırım kırmızı bayrak başlangıçta tahmin ettiğimizden daha uzun sürdü ve bu da lastiklerin sıcaklığı için bize yardımcı olmadı."
"Sanırım bu koşullarda araçla en çok mücadele ettiğim yer burası ve araçla ilgili sorunlarım değişken koşullarda daha belirgin hale geliyor."
"Bence bu, takım olarak üstesinden gelmemiz ve neyi daha iyi yapabileceğimizi anlamamız gereken bir sorun."
"Hayal kırıklığı yaratan bir sonuç elde ettik çünkü harika bir Cuma geçirmiştik ve yarış tempomuz gerçekten iyi görünüyordu."
"Yine Pazar günkü yarışa arkadan başlayarak hasarı en aza indirmeye çalışacağız."
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