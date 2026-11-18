Formula 1 Las Vegas GP

Perez: “Araçla ilgili sorunları çözdüğümüzde beklentileri aşacağız"

Cadillac ekibinde pilotlarla ilgili hiçbir eksik olmadığını savunan Sergio Perez, araçla ilgili sorunlar giderildiğinde çok daha rekabetçi olacaklarını belirtti.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 18 Kas 2026 13:05

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Sergio Perez, Cadillac Racing

Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Formula 1'deki ilk sezonunda henüz puanla tanışamayan Cadillac ekibi, sezon boyunca dayanıklılık ve performans sorunlarıyla boğuştu. Sergio Perez, aracın rekabetçi seviyeye ulaşmasıyla takımın beklentilerin çok üzerine çıkabileceğini savundu.

Takım arkadaşı Valtteri Bottas ile zorlu bir yıl geçiren ve en iyi derecesini üç kez elde ettiği 14'üncülükle yakalayan Meksikalı pilot, sorunun pilot yeteneğindeki eksikliklerden kaynaklanmadığını vurguladı.

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"Daha önce de söylediğimiz gibi, bu yıl sergilediğim sürüş seviyesi gerçekten en üst düzeydeydi; çok zorlu koşullarda ve anlarda araçtan en iyi performansı çıkarmayı başardım.”

“Pilotaj tarafında hiçbir eksiğimiz yok. Biraz daha fazla performans bulduğumuzda ve orta grupla aradaki farkı biraz daha kapattığımızda asıl başlangıcı yapacağız. Araçla ilgili sorunları çözdüğümüzde beklentileri aşacağımızdan oldukça eminim.”

“Aslında takım olarak zaten pek çok alanda beklentileri aşıyoruz ama araç hâlâ çok geride. Orta gruba biraz daha yaklaştığımızda çok iyi işlere imza atacağız."

Sergio Perez taraftarı

Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Sıfırdan kurulan bir takımda ilerleme kaydetmenin zaman aldığını belirten 36 yaşındaki pilot, bütçe sınırı ve operasyonel kısıtlamaların süreci zorlaştırdığına dikkat çekti: "Araç performansında gerçek bir etki görmeden önce farklı departmanlarla takım dinamiklerini iyice oturtmak gerekiyor.”

“Ne yazık ki Formula 1'de her şey çok fazla zaman alıyor. Bütçe sınırı ve kadroya katabileceğiniz isimler gibi etkenler nedeniyle hızlıca değiştirebileceğiniz şeyler çok sınırlı, dolayısıyla bu süreç takım için hiç kolay ilerlemiyor."

Aracın temel konseptindeki sorunları çözmek adına yakın zamanda aerodinamik ve tasarım departmanlarına deneyimli isimler katan Cadillac, bu yapılanmanın tam etkisinin gelecek yılın tasarım döneminde görmeyi bekleniyor.

Sergio Perez, Cadillac Racing, Arvid Lindblad, Racing Bulls

Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

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