Perez: "Araçla ilgili güzel eksikliğim var"

Sergio Perez için Zandvoort'taki ilk gün pek de iyi geçmedi. Meksikalı pilot, ilk antrenman seansında temiz bir tur atamayıp 16. olurken, ikinci seansta da yine kırmızı bayraklardan etkilendi ve 11. oldu.

Fakat Perez'in bu yıl pek çok kez olduğu gibi tek turda araçtan maksimumu çıkarmakta zorlandığı görülebiliyordu.

Cuma gününün ardından konuşan Perez, Zandvoort'ta güvenin çok önemli olduğunu ve kendisinin henüz buna sahip olmadığını belirtti.

Perez şöyle konuştu: "Bu eski tarz pistte sürüş yapmak harikaydı. Şimdiye kadar gittiğimiz diğer pistlerden çok farklı, arka arkaya pek çok hızlı viraj var. Bu eşsiz ve fiziksel anlamda çok zorlayıcı. Daha önce burada hiç yarışmamıştım, bu yüzden benim için tamamen yeni."

"Bugün pek çok kırmızı bayrakla ritim yakalamak zordu. Burada zorlayabilmek için seans başlarken aracınıza gerçekten güvenmeniz gerekiyor ve cuma günü o kadar da rahat değildim, bu yüzden bakmamız ve aracımızdan mümkün olduğunca fazlasını elde etmek için yapmamız gereken bazı değişiklikler."

Bununla beraber Perez, Zandvoort'ta sürüş yapmaktan keyif aldığını söyledi.

"Tribünlerde bu kadar çok eğlenen ve keyifle tezahürat yapan taraftar görmek harika. Pistin etrafındaki enerjinin hafta sonu ilerledikçe giderek daha daha artacağını düşünüyorum."

"Cumartesi önemli bir gün ve umarım maksimuma ulaşırız. Dediğim gibi bugün araca yeterince güvenemedim ve farklı çözümler denedim. Artık akşam bir karar vermem gerekiyor. Umarım doğru çözümleri seçer ve yolumuza devam ederiz."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Erik Junius