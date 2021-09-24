Perez: "Aracın potansiyelini ortaya koymak için her şeyi doğru yapmalıyız"

Sergio Perez, cuma günkü antrenman turlarında ön bölümden uzak kaldı ve ikinci seansı ancak 11. sırada tamamlayabildi.

Yine de Meksikalı pilotun uzun sürüşlerdeki temposu kötü görünmüyordu. Perez'in temposu, Max Verstappen'in geriden başlayacağı göz önüne alındığında takım adına kritik olacak.

Cuma gününün ardından açıklamalarda bulunan Perez, aracın iyi bir potansiyeli olduğunu ancak her şeyi doğru yapmaları gerektiğini söyledi.

Meksikalı pilot, "Bana göre yarın öncesinde gayet iyi bilgilere sahibiz, ki [yarın] çok fazla sürüş yapılacağını zannetmiyorum. Bu, sıralamalar öncesinde kuru zemini test etmek için son şansımızdı."

"Bence araçta iyi bir potansiyel var, sadece her şeyi doğru yaptığımızdan emin olmalıyız. Sanırım 1. ve 2. sektörde gerçekten iyi görünüyorduk ama 3. sektörde biraz zorluk çektim."

"Yani bakmamız gereken bazı kısımlar var." dedi.

Perez, ayar seçerken cumartesi günkü yağmur ihtimalini hesap edeceklerini doğrularken, Mercedes'i yenmelerinin zor olduğunu kabul etti.

"Belki ayarları yağmurlu sıralama turlarını baz alarak yaparız ama önce her şeyi dikkatlice analiz edeceğiz.

"Mercedes'le mücadele etmek bizim için zor olacak. Burada çok ama çok güçlü görünüyorlar. Umarım sıralama turlarında onlara yakın olup, biraz baskı yapabiliriz. Bu güzel olurdu."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images