Perez: "Aracın potansiyelini görebiliyorum"

Sergio Perez, RB16B ile ilk gününde 117 tur attı ve 1:31.682 ile günü sekizinci sırada noktalayan isim oldu.

Sabah bölümünde küçük bir motor sorunu yaşayan ve öğleden sonra da motor kapağı parçalandığı için pite dönen Meksikalı pilot, ilk gün hakkında olumlu konuştu.

Perez, "Yeni araçla tüm gün çalışmak harikaydı. Şartlar zor olsa da mükemmel bir iş çıkardık ve önümüzde hâlâ yapılacak çok iş var.

"Genel anlamda iyi bir gün olduğunu düşünüyorum. Koşullar çok zordu, dünden çok farklıydı. Bu yüzden yapılacak çok fazla iş ve gelişim çalışması var."

"Yarın sabah daha fazla vaktim olacak. Elbette pist üstü zamanı kaybetmek hiçbir zaman harika değildir. Ancak bence iyi iş çıkardık ve umarım yarın daha da fazlasını yapabiliriz.

Perez, RB16B ile sürüş yapmaktan epey keyif aldığını da söylüyor.

"Araca alışmaya çalışıyorum ve açıkçası araçtaki potansiyeli görebiliyorum. Bunu ortaya çıkarmak için sabırsızlanıyorum."

"Bu ekiple çalışmaktan büyük keyif alıyorum ve takıma çabucak adapte oluyorum ve dediğim gibi daha şimdiden aracın potansiyelini hissediyorum."

"Yarın sabah daha fazla test yapacağım ve birkaç tur daha atmayı sabırsızlıkla bekliyorum."