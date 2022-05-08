Perez: "Aracın dengesi sıralama turlarında tamamen değişti"

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Sergio Perez, tüm hafta sonu güçlü görünmesine rağmen sıralama turlarında iyi bir ritim yakalamakta zorlandı

Üçüncü antrenman seansında en hızlı zamana imza atan Perez, sıralama turlarının son bölümündeki ilk denemesinde 0.5 saniye geride kaldı.

Sonrasında derecesini geliştirse de, yarışa dördüncü başlayacak.

Perez, şöyle dedi: "Bence iyi bir sıralama turları değildi. Araçta kendimi üçüncü antrenmana göre o kadar da rahat hissetmedim. Yavaş bölümlerde biraz denge eksikliği vardı. Sürekli önden veya arkadan kayma yaşadım. Yani denge harika değildi. Haliyle işi berbat etti."

"Bu açıdan kolay bir sıralama turları değildi. Üçüncü bölümdeki ilk turum felaketti. Lastikler çok soğuktu ve bu da bizi dezavantajlı duruma düşürdü."

"İkinci turum çok daha iyiydi ama mükemmel bir ikinci sektör geçiremedim ve benim için temel problem buydu. Orası kaymaya meyilli ve orada doğru şeyi yapamadık."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Birkaç ondalık bulabilseydim, ikinci sıraya çıkabilirdim. Bu yüzden böyle bir fark bizi gerçekten hayal kırıklığına uğratıyor çünkü küçük bir ilerleme sayesinde dördüncü yerine ikinci olabilirdik."

Perez, Ferrari'nin düşük hızlı bölümlerde çok güçlü göründüğünü söyledi.

"Üçüncü antrenman seansından sonra pole pozisyonunun mümkün olduğunu düşündüm ancak muhtemelen bizim için pek de iyi olmayan bir yöne doğru gittik."

"Bence takımla beraber birkaç şeyi yanlış yaptık ve bunun bedelini ödedik."

"Ayrıca görünüşe bakılırsa Ferrari, kerbleri bizden çok daha iyi kullanabiliyor. Tüm bu düşük hızlı bölümlerde bize göre iyi tur zamanları çıkarıyorlar. Fakat yarın tamamen farklı bir senaryo olacak ve aramızda ilginç bir bir savaş göreceğiz."

"Önümüzde uzun bir yarış var ve her şey olabilir. Yarış tempomuz iyi görünüyor. Bu yüzden daha iyi bir strateji seçersek Ferrari'yi yenmek mümkün olabilir."

"Yarın lastik seçimi ve diğer şeyler anlamında ilginç bir yarış olacak."

"Bugün gerçekten hayal kırıklığına uğradım çünkü bizim açımızdan harika değildi fakat yarın yeni bir gün ve her şey olabilir. Umarım yarış sırasında daha güçlü olabiliriz."

"Bu açıdan güçlü bir pazar günü geçirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."