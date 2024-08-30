Perez: "Aracın davranışları virajdan viraja değişiyor"
Sergio Perez, cuma antrenmanlarının ardından çok mutlu değil.
Sergio Perez: En azından şimdi sorunları anlıyoruz!
Fotoğraf: Motorsport Images
Red Bull Racing pilotu Sergio Perez için kolay bir gün değildi; ikinci antrenmandan önce tedbir amaçlı vites kutusunu değiştirdi ve bu nedenle seansın başlangıcını kaçırdı.
Seansı 15. bitiren Perez, şöyle dedi: "Hâlâ geride kalıyorum."
"İkinci antrenman seansında sürekli küçük mekanik sorunlar vardı. Bunları çabucak ortadan kaldırdık ama yine de zaman kaybettik."
"Cuma gününün olumlu sonuçları arasında yarış temposundaki iyi performansımız yer alıyor. Ancak sorun şu ki aracın davranışı virajdan viraja değişiyor."
"Araçtan en iyi şekilde yararlanmak için sorunları çözmenin bir yolunu aramaya devam ediyoruz."
"Umarım Cumartesi günü özellikle de tek turda ileriye doğru iyi bir adım atabiliriz.”
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