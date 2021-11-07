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Formula 1 / Meksika GP Haberler

Perez: "Aracıma Verstappen'in sorunlu arka kanadı takıldı"

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Sergio Pérez, Red Bull'un Meksika GP'si sıralama turlarından önce Max Verstappen'in sorunlu arka kanadını kendi aracına taktığını ve o andan itibaren RB16B'nin bir daha antrenmanlardaki kadar iyi çalışmadığını belirtti.

Perez: "Aracıma Verstappen'in sorunlu arka kanadı takıldı"

Sergio Perez, sıralama turları öncesinde gerçekleştirilen antrenman seansında güçlü bir performans ortaya koymuş ve en hızlı isim olmayı başarmıştı.

Meksikalı pilot böylelikle, sıralama turları öncesinde pole pozisyonunun ana adaylarından birisi gibi görünüyordu.

Ancak sıralama turlarında işler tersine döndü. Meksikalı sürücü, son  denemesinde Yuki Tsunoda ile olan olay nedeniyle derecesini geliştiremedi ve yarışa takım arkadaşının gerisinde dördüncü başlayacak.

Ayrıca Perez, geçişin kolay olmadığı pistte, kirli taraftan kalkıyor ve ardında genellikle iyi start alan isimler var.

Perez'in sıralama turlarında aracın dengesinden memnun olmadığı görülebiliyordu. Sıralama turlarının ardından konuşan Meksikalı sürücü, ilginç bir gerçeği de ortaya çıkardı.

Perez'e göre Red Bull, üçüncü antrenman seansının ardından Verstappen'in sorunlu arka kanadını, kendi aracına taktı. Bu değişiklikten sonra da araç bir daha eskisi kadar iyi çalışmadı.

Perez, "Arka kanadı değiştirmek zorunda kaldıktan sonra araç, asla üçüncü antrenman seansındaki dengeye sahip olmadı. Yine de seans içerisinde birkaç ayar yapmaya çalıştık."

"Max'in 3. antrenmanda, kanatla ilgili bir sorunu vardı. O kanadı onun aracından çıkarıp bana verdiler ve bilemiyorum... Sıralama turlarındaki ilk turdan itibaren asla eskisi gibi olmadı." dedi.

Q1'in başlamadan kısa bir süre önce Red Bull mekanikerlerinin, iki RB16B aracının arka kısmında çalıştığı görülüyordu.

Ardından Verstappen'in arka kanadının gri bir bantla bantlandığı görüldü. Verstappen dün yaptığı açıklamada, üçüncü antrenman seansından sonra arka kanadının çatladığını belirtmişti.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

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