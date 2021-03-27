Perez: ''Aracı ne kadar tanıdığımı da öğrenmiş oldum"

Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Bahreyn GP
28 Mar
Yarış:
20 Saat
:
02 Dakika
:
33 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula 1
Çin GP
Biletler
11 Nis
Canceled
R
Formula 1
Emilia Romagna GP
Biletler
18 Nis
Yarış:
21 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
02 May
Yarış:
35 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
09 May
Sıradaki Etkinlik
39 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monako GP
Biletler
23 May
Yarış:
56 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
06 Haz
Yarış:
70 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
13 Haz
Yarış:
77 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
27 Haz
Yarış:
91 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
04 Tem
Sıradaki Etkinlik
95 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
18 Tem
Yarış:
112 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
01 Ağu
Yarış:
126 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
29 Ağu
Yarış:
154 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
05 Eyl
Yarış:
161 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
12 Eyl
Yarış:
168 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
26 Eyl
Yarış:
182 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
03 Eki
Sıradaki Etkinlik
186 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
10 Eki
Yarış:
196 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
24 Eki
Yarış:
211 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
31 Eki
Yarış:
218 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
07 Kas
Yarış:
224 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
21 Kas
Yarış:
238 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Suudi Arabistan GP
Biletler
05 Ara
Yarış:
252 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dabi GP
Biletler
12 Ara
Yarış:
259 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki / Hamilton: "Her şeyimi verdim ama yeterli olmadı" Sonraki / Hamilton: "2021 taban kuralları Mercedes'i durdurmak için getirildi"
Formula 1 / Son dakika

Perez: ''Aracı ne kadar tanıdığımı da öğrenmiş oldum"

Ekleyen:

Sergio Perez yeni takımı Red Bull'la çıktığı ilk sıralama turunda 11. oldu ve sıralamanın ardından aracı ne kadar tanıdığını öğrenmiş olduğunu söyledi.

Perez: ''Aracı ne kadar tanıdığımı da öğrenmiş oldum"

2021 Formula 1 sezonunun açılış yarışı olan Bahreyn GP'nin sıralama turları tamamlandı ve Red Bull sürücüsü Max Verstappen çok iyi bir performans göstererek pole pozisyonunu aldı.

Ancak aynısını Hollandalı pilotun yeni takım arkadaşı Sergio Perez için pek fazla söylenemez. Perez sıralama turlarının ikinci bölümünde 11. oldu ve son bölüme kalamadı.

Yarın yapılacak sezonun ilk yarışına 11. sıradan başlayacak olan Perez, yarıştan sonra performansıyla ilgili bazı sorulara cevap verdi.

Meksikalı pilot sıralama turlarında elenmeden önce orta hamur lastik kullanıyordu ve rakiplerinden yavaş kaldı.

Perez'e orta hamur lastiklerle kalmasının doğru bir karar mı olduğu sorulduğunda, ‘’Evet çünkü, o lastiklerle yarışa başlamanın iyi bir avantaj olduğunu düşünüyorum ve bugün başaramadık. Bu biraz hayal kırıklığı yaratıyor."

''Yarını sabırsızlıkla bekliyorum, daha iyi bir performans göstermeye çalışacağım. Aracın içerisinde attığım her turda dersler çıkıyorum. Bugün üçüncü sıradayken bir mekanik sorunumuz vardı. Bu bana aracı öğrenmede yardımcı oldu ve bence sıralama turum iyi gidiyordu.''

Meksikalı pilot aynı zamanda griddeki trafikten de bahsetti ve sonrasında daha yeni kullanmaya başladığı RB16B'yi de ne kadar tanıdığını öğrenmiş olduğunu ekledi.

''Çok fazla trafik vardı, çözmemiz gereken şeyler vardı. Ancak Bahreyn’de zorlu bir hafta sonu oluyor çünkü bir tur atıyorsunuz ve ardından rüzgarın yönü değişiyor. Lastikler tamamen gitmişti. Kolay bir hafta sonu olmadı ancak sıralama turlarında aracı ne kadar tanıdığımı da öğrenmiş oldum.''

Meksikalı pilot, yarınki pozisyonunu ileri taşımak için yapması gerekenleri ise şöyle özetledi: ''İyi bir strateji, iyi bir start. Yarış hızımız iyi, yani yarın gridin ön tarafına yükselip, iyi puanlar alabileceğimizi düşünüyorum. Yarın için en önemli şey bu.''

paylaşım
yorumlar
Hamilton: "Her şeyimi verdim ama yeterli olmadı"

Önceki haber

Hamilton: "Her şeyimi verdim ama yeterli olmadı"

Sonraki haber

Hamilton: "2021 taban kuralları Mercedes'i durdurmak için getirildi"

Hamilton: "2021 taban kuralları Mercedes'i durdurmak için getirildi"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Betim Aker

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Bahreyn GP: Heyecan dolu sıralama turlarında pole pozisyonu Verstappen'in!

2s
2
Formula 1

Hamilton: "2021 taban kuralları Mercedes'i durdurmak için getirildi"

37 dk
3
Formula 1

2021 F1 kuralları neden Mercedes'i daha çok etkiledi?

3s
4
Formula 1

Leclerc: "Tekrar yukarılara dönmekten mutluyum!"

1s
5
Formula 1

Vettel, 18. sırada kalmasının ardından sinirli

2s
Son Haberler
Hamilton: "2021 taban kuralları Mercedes'i durdurmak için getirildi"
F1

Hamilton: "2021 taban kuralları Mercedes'i durdurmak için getirildi"

37dk
Perez: ''Aracı ne kadar tanıdığımı da öğrenmiş oldum"
F1

Perez: ''Aracı ne kadar tanıdığımı da öğrenmiş oldum"

57dk
Hamilton: "Her şeyimi verdim ama yeterli olmadı"
F1

Hamilton: "Her şeyimi verdim ama yeterli olmadı"

1s
Leclerc: "Tekrar yukarılara dönmekten mutluyum!"
F1

Leclerc: "Tekrar yukarılara dönmekten mutluyum!"

1s
Sainz: "Motor durunca, günün benim için bittiğini düşündüm"
F1

Sainz: "Motor durunca, günün benim için bittiğini düşündüm"

1s
Son Videolar
2021 Bahreyn GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
1s

2021 Bahreyn GP grid pozisyonları

F1 sprint yarışlarıyla ilgili bilmeniz gerekenler 05:39
Formula 1
7s

F1 sprint yarışlarıyla ilgili bilmeniz gerekenler

2021 F1 sezonunda kırılabilecek rekorlar 07:09
Formula 1
8s

2021 F1 sezonunda kırılabilecek rekorlar

AlphaTauri, AT02'yi yakından inceliyor 00:49
Formula 1
26 Mar 2021

AlphaTauri, AT02'yi yakından inceliyor

McLaren MCL35M difüzör kanatları 01:00
Formula 1
25 Mar 2021

McLaren MCL35M difüzör kanatları

More from
Betim Aker
Pirelli: "Daha sağlam lastikleri kullanmamak aptallık olurdu"
Formula 1 / Son dakika

Pirelli: "Daha sağlam lastikleri kullanmamak aptallık olurdu"

Mekies: ''Herkes birbirine geçen sezondan daha yakın''
Formula 1 / Son dakika

Mekies: ''Herkes birbirine geçen sezondan daha yakın''

Ricciardo: ''Araçta hâlâ çok rahat hissetmiyorum''
Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: ''Araçta hâlâ çok rahat hissetmiyorum''

Çok Okunanlar Bugün

Bahreyn GP: Heyecan dolu sıralama turlarında pole pozisyonu Verstappen'in!
Formula 1 Formula 1 / Sıralama turları raporu

Bahreyn GP: Heyecan dolu sıralama turlarında pole pozisyonu Verstappen'in!

Hamilton: "2021 taban kuralları Mercedes'i durdurmak için getirildi"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "2021 taban kuralları Mercedes'i durdurmak için getirildi"

2021 F1 kuralları neden Mercedes'i daha çok etkiledi?
Formula 1 Formula 1 / Analiz

2021 F1 kuralları neden Mercedes'i daha çok etkiledi?

Leclerc: "Tekrar yukarılara dönmekten mutluyum!"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "Tekrar yukarılara dönmekten mutluyum!"

Vettel, 18. sırada kalmasının ardından sinirli
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel, 18. sırada kalmasının ardından sinirli

Hamilton: "Her şeyimi verdim ama yeterli olmadı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Her şeyimi verdim ama yeterli olmadı"

Perez: ''Aracı ne kadar tanıdığımı da öğrenmiş oldum"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Perez: ''Aracı ne kadar tanıdığımı da öğrenmiş oldum"

2021 F1 sezonu rehberi - Pilotlar, takımlar, takvim ve kural değişiklikleri
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

2021 F1 sezonu rehberi - Pilotlar, takımlar, takvim ve kural değişiklikleri

Son Haberler

Hamilton: "2021 taban kuralları Mercedes'i durdurmak için getirildi"
F1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "2021 taban kuralları Mercedes'i durdurmak için getirildi"

Perez: ''Aracı ne kadar tanıdığımı da öğrenmiş oldum"
F1 Formula 1 / Son dakika

Perez: ''Aracı ne kadar tanıdığımı da öğrenmiş oldum"

Hamilton: "Her şeyimi verdim ama yeterli olmadı"
F1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Her şeyimi verdim ama yeterli olmadı"

Leclerc: "Tekrar yukarılara dönmekten mutluyum!"
F1 Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "Tekrar yukarılara dönmekten mutluyum!"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.