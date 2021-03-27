Perez: ''Aracı ne kadar tanıdığımı da öğrenmiş oldum"

2021 Formula 1 sezonunun açılış yarışı olan Bahreyn GP'nin sıralama turları tamamlandı ve Red Bull sürücüsü Max Verstappen çok iyi bir performans göstererek pole pozisyonunu aldı.

Ancak aynısını Hollandalı pilotun yeni takım arkadaşı Sergio Perez için pek fazla söylenemez. Perez sıralama turlarının ikinci bölümünde 11. oldu ve son bölüme kalamadı.

Yarın yapılacak sezonun ilk yarışına 11. sıradan başlayacak olan Perez, yarıştan sonra performansıyla ilgili bazı sorulara cevap verdi.

Meksikalı pilot sıralama turlarında elenmeden önce orta hamur lastik kullanıyordu ve rakiplerinden yavaş kaldı.

Perez'e orta hamur lastiklerle kalmasının doğru bir karar mı olduğu sorulduğunda, ‘’Evet çünkü, o lastiklerle yarışa başlamanın iyi bir avantaj olduğunu düşünüyorum ve bugün başaramadık. Bu biraz hayal kırıklığı yaratıyor."

''Yarını sabırsızlıkla bekliyorum, daha iyi bir performans göstermeye çalışacağım. Aracın içerisinde attığım her turda dersler çıkıyorum. Bugün üçüncü sıradayken bir mekanik sorunumuz vardı. Bu bana aracı öğrenmede yardımcı oldu ve bence sıralama turum iyi gidiyordu.''

Meksikalı pilot aynı zamanda griddeki trafikten de bahsetti ve sonrasında daha yeni kullanmaya başladığı RB16B'yi de ne kadar tanıdığını öğrenmiş olduğunu ekledi.

''Çok fazla trafik vardı, çözmemiz gereken şeyler vardı. Ancak Bahreyn’de zorlu bir hafta sonu oluyor çünkü bir tur atıyorsunuz ve ardından rüzgarın yönü değişiyor. Lastikler tamamen gitmişti. Kolay bir hafta sonu olmadı ancak sıralama turlarında aracı ne kadar tanıdığımı da öğrenmiş oldum.''

Meksikalı pilot, yarınki pozisyonunu ileri taşımak için yapması gerekenleri ise şöyle özetledi: ''İyi bir strateji, iyi bir start. Yarış hızımız iyi, yani yarın gridin ön tarafına yükselip, iyi puanlar alabileceğimizi düşünüyorum. Yarın için en önemli şey bu.''