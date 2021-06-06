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Formula 1 Haberler

Perez: "Aracı durdurmaya yakındık"

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Red Bull pilotu Sergio Perez, yarışı kazanmadan önce henüz saptayamadıkları bir sorundan dolayı aracı durdurmak üzere olduklarını söyledi.

Perez: "Aracı durdurmaya yakındık"

Kırmızı bayrakların ardından Cumartesi günü gerçekleştirilen sıralama turlarını 7. sırada tamamlayabilen Perez, yarışta ise harika ilk birkaç tur geçirerek 3. sıraya yükselmiş ve sonrasında da iyi bir strateji ile Lewis Hamilton'ı arkasında bırakarak 2. sıraya yerleşmişti.

Red Bull 1-2 almaya doğru ilerlerken, yarışın bitimine 4 tur kala yarışın lideri Max Verstappen'in lastiği patladı.

Bu kazanın ardından kırmızı bayraklar çıktı ve yarış yeniden başladığında bir nevi 2 turluk bir sprint yarışına dönmüş oldu.

Perez, yarışı kazandığı için mutlu olduğunu belirtse de henüz saptanamayan bir nedenden dolayı yarışı az kalsın bitiremediğini belirtti ve yarış hakkında şunları söyledi: "Bugün için çok mutluyum, normalde Bakü hep çılgın oluyor. Öncelikle Max için çok üzgün olduğumu söylemeliyim, o mükemmel bir yarış çıkardı ve bu galibiyeti hak ediyordu."

"1-2 alabilmek takım için mükemmel olurdu. Ancak günün sonunda bizim için fantastik bir gün oldu. Aracı yarıştan çekmeye yakındık ama şanslıyız ki yarışı bitirebildik. Yarışın sonuna kadar her şey çok zordu."

Max Verstappen'in lastiğinin patlamasının ardından kırmızı bayraklar çıkmış ve yeniden start alınmıştı. Bu starta ilk sıradan başlayan Perez, 2. start hakkında şu ifadeleri kullandı: "Yarış boyunca çok güçlü bir tempoya sahiptik. Sanırım yavaş bir pit stop da yaptık o yüzden daha geç pite girme stratejimiz ona [Lewis Hamilton] biraz daha yakın sonuçlandı."

"O, beni önüne geçtiğim ilk turdan bu yana zorladı. 2. startta, çok iyi kalkamadım ve o benim yanıma geldi. Kendime 'Bu galibiyeti kaçırmayacağım.' dedim ve frenleyebildiğim kadar geç frenledim, o da aynısını yaptı. Bu, onun için çalışmadı. En azından bugün takım için iyi bir gün oldu. Bu [galibiyet], benim ve takımın özgüvenini yükseltecek."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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