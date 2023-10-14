Red Bull, Perez'in 'RB19'un eski haline dönme talebini' reddetmiş

Perez, Suudi Arabistan ve Azerbaycan'daki ilk dört yarışın ikisini kazanarak 2023'te bir F1 sezonuna şimdiye kadarki en iyi başlangıcını yaptı, ancak Red Bull koltuğu sezon ortasında ciddi bir tehdit altına girdi.

Meksikalı pilot, Monako ve Britanya arasında beş yarış üst üste Q3'e kalamadı.

Ayrıca Perez'in Singapur, Japonya ve Katar'daki son üç yarışta sadece beş puan toplaması, 2024 sezonunun sonuna kadar sözleşmesi olmasına rağmen gelecek sezon takımdaki yerinin sorgulanmasına neden oldu.

Perez, Red Bull'un gelişiminin kendisinden uzaklaştığını ve Katar'da üst üste üçüncü Dünya Şampiyonluğunu elde eden takım arkadaşı Max Verstappen'e doğru kaydığını iddia etti.

Perez'in, Alman yayın organı Auto Motor und Sport tarafından yayınlanan bir raporda, sezon ortasında yaşadığı zorluklar sebebiyle RB19'un İspanya GP öncesindeki haline dönmesi talebiyle takıma başvurduğu, ancak Red Bull'un hiçbir takımın yarışlara iki farklı araç getirmediği gerekçesiyle bu talebi reddettiği iddia ediliyor.

Red Bull, Haziran ayındaki İspanya GP'sinde, sezonun yedinci yarışında ve en önemlisi Perez'in Q3'e çıkamadığı beş yarışlık serinin ikinci yarışında yeni bir alt gövde tanıtmıştı.

Verstappen, üst üste 10 galibiyetlik rekor serisinin üçüncü zaferini elde ederek güncellemeye iyi yanıt verirken Perez, araca ayak uydurmayı başaramadı.

Perez, geçtiğimiz ay Monza'da Verstappen'in arkasında ikinci olduktan sonra sezon ortası krizinin sona erdiğini düşünmüştü ancak son üç yarışta yaşananlar bunun aksini kanıtlar nitelikteydi.

Habere göre Perez'in içinde bulunduğu durum, Red Bull danışmanı Helmut Marko tarafından Pierre Gasly'nin 2019'un ilk yarısında Verstappen'in yanında verdiği mücadeleye benzetildi.

2019'da Toro Rosso'dan takıma terfi eden Gasly, Verstappen'in takım arkadaşı olarak 12 yarışlık yıpratıcı bir dönem geçirdi.

Fransız pilot, Red Bull'un sezonun yarısında sabrının tükenmesinin ardından takımdan gönderildi ve yerine Alex Albon geldi. Bundan 18 ay sonra, Albon'un yerine Perez takıma getirildi.

Perez'in 2024'e kadar koltuğunu kaybedebileceği yönündeki iddialara rağmen Red Bull, Perez'in üç yıl öncekiyle aynı olduğuna ve şu anda asıl sorununun psikolojik durumu olduğuna inanıyor.

Sergio Perez, Red Bull Racing, with Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Şu anda Meksikalı pilotun geleceği, Pilotlar Şampiyonası'nda ikincilik için Lewis Hamilton'ı geride bırakma becerisine bağlı olacak.

Ağustos ayında Perez, Sky F1'e Red Bull'un gelişim yönüyle ilgili yaşadığı zorluklardan bahsetti: "Bir pilot için, her şeyin kendiliğinden gelmesi yerine araca adapte olmak gerçekten zor."

"Son birkaç yarışta bir ya da iki adım gerideydim ve her zaman aracı nasıl kullanmam gerektiğini düşünüyordum. Bazen aracın geliştirilme şekli bana pek uymuyor, bu yüzden daha çok çalışmam gerekiyor."

"İlk dört yarışta iki yarış kazandım ancak sonra sürekli 'Ah, bu hafta sonu daha önce olduğu gibi hissettirmiyor' diye hissettim."

"Yani kendinize güveninizi kaybediyorsunuz çünkü araca tam olarak güvenmiyorsunuz. F1'de eğer viraja 250 km/s hızla girerken araca tam olarak güvenmiyorsanız o zaman her şeyden biraz şüphe duyuyorsunuz."