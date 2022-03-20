Perez: "Araç tamamen kilitlendi"

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Sergio Perez, Bahreyn'de gerçekleştirilen yarışın büyük çoğunluğunu dördüncü gördü ve son bölümde Max Verstappen'in yarış dışı kalmasıyla üçüncü sıraya çıktı.

Hollandalı pilotun güç kaybıyla yarışı bırakmasının ardından Perez de güç kaybettiğini söyledi. Red Bull devam edebileceğini söylese de, Perez ilk virajda aracının kontrolünü kaybetti ve spin attı.

Fakat bu spin, sıradan bir spin gibi görünmüyordu. Meksikalı pilot, spin sonrasında pist üstünde kaldı tekrar hareketlenemedi.

Yarışın ardından konuşan Perez, aracının kilitlendiğini ve spine bunun sebep olduğunu dile getirdi.

Yarışın ardından konuşan Perez, "Doğrusu bunun bir yakıt pompası sorunu olduğunu düşünüyoruz. Son turda, ilk viraja geldiğimde aracın arkasını tamamen kilitledi."

"Açıkçası son anların zor olacağını biliyordum çünkü sorun giderek büyüyordu. Bir noktada finişi görebileceğimizi düşündük ama ne yazık ki öyle olmadı."

"Bu, büyük bir hayal kırıklığı çünkü sezona doğru şekilde başlamak istiyorduk, bu bizim için çok önemliydi. Podyumda olmak güzel olabilirdi ve sezona sağlam bir başlangıç ​​yapabilirdik." dedi.

Perez, bir şeylerin ters gitmeye başladığını önceden anladığını doğruladı ve kaç tur önce olduğu sorulduğunda, "Sanırım beş ya da altı tur kadar önceydi. Güç kaybetmeye başladım."

"Gerçekten çok sinir bozucuydu."

"Takımımız için çok kötü bir son oldu ve yeni yıla çok zor bir başlangıç ​​yaptık. Fakat olumlu tarafa bakarsak, hızlıydık."

"Sadece bunu çözmemiz, dayanıklılığı artırmamız, sorunları anlamamız ve Ferrari pilotlarına yaklaşmak için biraz hız bulmalıyız." dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Erik Junius