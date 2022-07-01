Perez: "Araç simülatöre kıyasla çok farklı davranıyor"

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Sergio Perez, ilk seansta yağmur nedeniyle tur atmazken, ikinci seansta takım arkadaşına kıyasla epey yavaş kaldı ve 0.8 saniye geride yedinci oldu.

Meksikalı pilot seans sonrası verdiği demeçte araçtan pek memnun olmadığını kabul etti.

Perez şöyle dedi: "Bugün bizim için harika bir seans olmadı. Aracımız simülatörde hazırlandığımızdan epey gerideydi."

"Yani bir şeyler olduğunu düşünüyoruz fakat tam olarak ne olduğunu anlamamız gerekiyor."

"Bugün çok az uzun sürüş yapabildik ve her halükarda bizim için pek harika bir başlangıç olmadı. Biraz geride kalmış durumdayız. Bu yüzden neler olduğunu anlamamız lazım."

"Elbette durumu toparlamak kolay olmayacak fakat bunu yapmayı daha önce başardık. Buradaki hızlı virajlarda güvene ihtiyacınız var. Eğer bunu yakalayabilirsem, sorun kalacağını düşünmüyorum."

"Sorunun aerodinamik tarafla bağlantılı olabileceğini düşünüyorum fakat daha fazla ayrıntıya giremem."

Bu hafta sonu mücadeleye girip giremeyecekleri sorusuna Perez, "Ferrari güçlü görünüyordu ama çok özel bir şey değildi. Umarım yarın sıralama turlarında onlarla savaşabiliriz."

"Fakat bugün bizim için zordu. Araç simülatöre kıyasla çok farklı hissettirdi. Bu gece çözebileceğimizi umduğum bazı aerodinamik problemlerimiz var."

"Neler olduğunu anlayabiliyoruz fakat sonunda bunu çözmek daha önemli." dedi.