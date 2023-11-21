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Perez: "Araç sert lastikle inanılmazdı"

Red Bull pilotu Sergio Perez, aracın pazar günkü yarışta özellikle sert hamurda çok iyi bir tempo sergilediğini söyledi.

Editör Ezel Tan
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Sergio Perez, Red Bull Racing, 3rd position, celebrates on the podium with Champagne

Red Bull'un Meksikalı pilotu Sergio Perez, pazar günü harika bir yükseliş ortaya koydu ve damalı bayrağı üçüncü sırada gördü.

Perez bir ara liderliğe kadar yükseldi fakat hem Max Verstappen hem de Charles Leclerc'e geçildi.

Yarıştan sonra konuşan Perez, memnun olup olmadığı sorusuna şöyle yanıt verdi: "Pek değil. Yarış zor geçti."

"İlk turda aracım hasar gördü ve ön kanadı kırıldı."

"Ondan sonra nasıl geri döneceğimi ve nasıl Lewis'in önünde bitirip şampiyona ikinciliği kazanacağımı düşünüyordum."

"Sert lastiğe geçtikten sonra hızım inanılmazdı ve bu beni gerçekten mücadeleye geri döndürdü."

"Her turda bir araç geçiyordum, gerçekten çok hızlıydık. Güvenlik aracı çıktığında da kazanmak için mücadele etme şansımız vardı."

"İlk turlarda Charles'ı nispeten kolaylıkla geçtim ama ondan uzaklaşamadım."

"Sanırım arka kanat çok fazla yere basma gücü üretiyordu, bu yüzden düzlüklerde yeterli hıza sahip değildim."

Sergio Perez, Red Bull Racing, 3rd position, on the podium

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Sergio Perez, Red Bull Racing, 3rd position, on the podium

"Sonuç olarak liderliği aldıktan sonra Charles'tan kopamadım ve ardından Max geldi."

"Genel olarak iyi yükseldim ama son turda Charles'a geçirmek utanç vericiydi." dedi.

Araçtan memnun olup olmadığı sorusuna Perez, "Evet, son dört ya da beş yarışta önemli bir ilerleme kaydettik."

"Hızımız iyiydi ama bazı nedenlerden dolayı bunu tüm hafta sonu boyunca gösteremedik."

"Örneğin, sıralama turlarında doğru tempoyu sergilemeyi başaramadık. Her zaman gelişebileceğiniz şeyler olsa da doğru yönde ilerliyoruz." cevabını verdi.

Son olarak şampiyona ikinciliğini de yorumlayan Perez, "Bu yıl benim için sezon zor geçti."

"İlk başta her şey çok iyi gidiyordu, şampiyonluk mücadelesine dahil oldum fakat sanırım Barselona'da aracı istediğim gibi ayarlayamadım."

"Her şey kontrolden çıkmaya başladı, kendime güvenim azaldı."

"Sonra mücadeleye geri dönmeyi ve tekrar iyi sonuçlar almayı başardım. Sanırım bu sezonki en büyük başarım bu." cevabını verdi.

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