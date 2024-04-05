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Formula 1 Japonya GP

Perez: "Araç iyi görünüyordu fakat yeterli süreye sahip değildik"

Sergio Pérez, Japonya'daki ilk antrenman seansında rekabetçi göründüklerini düşünüyor.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Sergio Perez, Red Bull Racing RB20

Mark Sutton / Motorsport Images

Sergio Pérez ve Red Bull'un Japonya Grand Prix'sindeki çalışma programı Suzuka pistindeki ikinci antrenman seansını vuran yağmur nedeniyle kesintiye uğradı.

Bu durum hem Meksikalı pilotun hem de Hollandalı takım arkadaşının piste çıkamaması anlamına geldi.

Checo Pérez, ilk seansı Max Verstappen'in ardından ikinci sırada tamamladı ve ikisi arasındaki fark sadece 0.181 saniyeydi.

Perez ilk antrenmandaki hızından memnundu ancak yağmur nedeniyle çok fazla değerlendirme yapamadıkları için üzgündü.

Meksikalı pilot FOX Sports'a verdiği demeçte, "Aracın temelinin umut verici göründüğü iyi bir ilk seans geçirdik fakat istediğimiz süreye sahip değildik."

"Daha fazlasını yapabileceğimizi düşünüyorum fakat ne yazık ki yeterli zamanımız yoktu."

"Yarın mümkün olduğunca test yapmaya çalışacağız." dedi.

Meksikalı pilot, hafta sonunun geri kalanında tekrar yağmur görülebileceği için hava durumunu takip etmeleri gerektiğini belirtti.

"Sanırım şimdilik sabırlı olmayı bekleyeceğiz, daha önce yaşadıklarımıza benzer bir yağmur bekliyoruz."

"Hafta sonunun geri kalanını görmek ilginç olacak."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

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