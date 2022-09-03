Perez: "Araç içerisinde eskisi kadar rahat değilim ve bunun sebebini anlamalıyız"

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Meksikalı sürücü, geçen hafta sonu gerçekleştirilen Belçika GP'de takım arkadaşı Max Verstappen'in büyük oranda gerisinde kalmış ve ikinci olmuştu.

Bu hafta sonu yapılacak Hollanda GP öncesinde konuşan Perez, şöyle dedi: "Başlangıçta araç içerisinde daha rahattım. Her hafta sonu ilk antrenman seansına katıldığımda aracın dengesinden memnun olduğumu hissedebiliyordum ve her şey bana çok doğal geliyordu."

"Sezon ilerledikçe durumun giderek zorlaştığını hissettim. Her hafta sonu derinlemesine analizler yapmam gerekiyor ve araçla eskisi kadar rahat değilim."

Bunun Verstappen'in sevdiği daha hareketli bir arka tarafla ilgisi olup olmadığı sorusuna Perez, "Evet, biraz o yönde. Araç elbette çok gelişti ve bu açıdan belli bir yöne doğru ilerledik. Yine de şu anda odak noktam araçtan mümkün olan en iyi şekilde faydalanmak."

"Max geçen hafta çok ama çok hızlıydı. Çok güçlü görünüyordu. Bu hafta simülatördeydim ve her şeyi anlamaya çalıştım. Umarım kendi açımdan bir sonraki seviyeye geçebilirim."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Perez aradaki farkları anlamak adına farklı tabanlar deneyeceklerini ve durumu daha iyi anlamaya çalışacaklarını da ekledi.

Hız farkının moralini bozup bozmadığı sorusuna Perez, "Kendi açımdan yapabileceğim tek şey, her şeyi daha iyi anlamak. Bu farkın nereden geldiğinden emin olmam gerekiyor. Neyi farklı yapmam gerektiğini ve araçtan nasıl daha fazla performans çıkarabileceğimi anlamalıyım. Hepsi bu. Yapabileceğim çok şey var ve ben de bunları deneyeceğim. Her hafta yeni bir fırsat demek."

"Son yarıştaki farkın piste özgü olduğunu düşünmüyorum sadece araçta rahat değilim, araçtan maksimumu alamadım, Max aldı ve muhtemelen fark büyüdü. Hepsi bu kadar."

"Yine de bu hafta sonu zafer için savaşmak adına ileriye doğru bir adım daha atabileceğimizi umuyorum." dedi.

Verstappen'le ne gibi farklılıklar olduğu sorusuna Perez, "Max Verstappen ve benim araç ayarlarına biraz farklı bir yaklaşımımız var. Ayrıca o kesinlikle direksiyonda benden daha rahat." dedi.

Perez, takımın Singapur GP için bir başka güncelleme paketi daha hazırladığını ekledi.