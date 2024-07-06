Perez: "Araç bu hafta sonu iyi bir potansiyele sahip"
Sergio Perez, Red Bull'un bu hafta sonu güçlü bir performans sergilemesini bekliyor.
Sergio Perez, Red Bull Racing, dart turnuvası
Fotoğraf: Erik Junius
Red Bull pilotu Sergio Perez, ilk antrenman seansında aracını Isack Hadjar'a bırakırken, ikinci seansta iyi bir performans sergiledi.
Günün ardından konuşan Perez şöyle dedi: "İlk seansta aracı genç bir sürücüye verdiğimi düşünürsek iyi bir seans oldu."
"İlk seansı atladığınızda, ikinci seanstaki program karmaşıklaşıyor, hemen aracın performansı üzerinde çalışmaya başlıyorsunuz, mühendislere geri bildirim sağlamak için farklı yakıt yükleri deniyorsunuz."
"Yine de Hadjar bu sabah takım için harika bir iş çıkardı."
"Araç özellikle yüksek hızlı bölümlerde iyi davrandı, ancak orta hızlı ve yavaş bölümlerde iyi bir dengede değildi."
"Yine de bu hafta sonu iyi bir potansiyele sahip olduğunu düşünüyorum, koşullar muhtemelen değişecek ve böyle bir durumda doğru kararları hızlı şekilde vermek önemli olacak."
Sergio Perez, Red Bull Racing
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
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