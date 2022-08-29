Perez: "Araç artık daha hızlı fakat eskisi kadar rahat hissetmiyorum"

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Sergio Perez sezona güçlü şekilde başlasa da, sezon ilerledikçe aynı performansı koruyamadı.

Son yarışta 14. başlayan Max Verstappen'in 17 saniye ardında finiş gören Perez, şampiyonada 93 puan geriye düşmüş durumda.

Perez, sözlerine son yarışı değerlendirerek başladı ve şöyle dedi: "Yarış benim için pek iyi başlamadı. Maalesef çok kötü bir başlangıçtı, çok fazla sıra kaybettim. Neyse ki olaylardan uzak kalmayı başardım ve 5. virajda George'u geride bıraktım. Sonra Fernando ve Lewis arasında temas oldu ve ikinci sıraya geri döndük."

"Kısa bir süre sonra güvenlik aracı çıktı ve ilk sıraya geri döndük. Carlos'u ilk başta geçemedim çünkü lastiği korumaya çalışıyordum, orta hamur ile başlamıştım ve muhtemelen ilk bölüm beklenenden biraz daha zordu. Sonunda ikinci olduk ve bu, bir başka harika takım sonucu daha oldu."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Neden startta bu kadar yavaş kaldığı sorusuna Perez, "Sanırım debriyajla ilgili bir problem vardı. Bırakır bırakmaz doğrudan patinaja kaldım ve burası çok cezalandırıcı bir pist, asfalt gerçekten sert. Bence burası, kötü bir start için olabilecek en kötü yerlerden birisi çünkü asfalt çok sert."

Yine de Perez, aracın tüm hafta sonu çok iyi bir seviyede olduğunu söyledi.

"Bence aracımız bugün kesinlikle en hızlı olanıydı. Özellikle Max çok etkileyiciydi."

"Tüm hafta sonu boyunca, özellikle de yarışta başka bir seviyedeydi. Yani böyle bir araca sahip olmak harika, fakat bana sorarsanız bu, piste özgü bir şey. Bence Zandvoort'a geri döndüğümüzde Ferrari ve Mercedes'i yeniden çekişme içinde göreceğiz."

Sergio Perez, Red Bull Racing, 2nd position, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, in the Press Conference Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Bana gelirsek, sezon başına kıyasla aracın daha hızlı olduğu kesin. Fakat sezon başındaki kadar rahat değilim. Bu yüzden, araçtan maksimumu alabildiğimizden emin olmak için kendi açımdan üzerinde çalışmam gereken şeyler var.

"Bazen araçtan her şeyi çıkarmak daha kolay ve normal bir süreç oluyor, bazen de maksimumu almak adına gerçekten çok çalışmanız ve derinlemesine analiz yapmanız gerekiyor -görünüşe göre şu anda bu noktadayız. Umarım bu hafta sonundan itibaren aracı biraz daha farklı çalıştırabilir ve biraz performans kazanabileceğimiz bazı farklılıklar tespit edebiliriz."

"Daha gidilecek sekiz yarış var, yani her şey olabilir. En iyisini çıkarmaya çalışacağız. Bu bizim için çok önemli, takımlar şampiyonası için de öyle. Bence şu anda harika bir konumdayız ama işler oldukça hızlı değişebilir. Bu yüzden takım olarak her hafta sonu elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz."