Perez: "Anlaşmam var ancak başka takımlardan teklif aldım"

Son günlerde, Vettel'in 2021'de Aston Martin olacak Racing Point adına yarışacağı iddiaları hız kazandı.

Bu durumda Racing Point'in uzun vadeli anlaşmaları olan Lance Stroll ya da Sergio Perez ikilisinden birisiyle yollarını ayırması gerekecek.

Lance'in takımın sahibi Lawrence Stroll'ün oğlu olması nedeniyle Perez'in ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Perez, geçen sene takımla 3 senelik anlaşma imzalamıştı. Bunun yanında Perez'in bir sürü sponsor desteği bulunuyor. Ancak Perez'in anlaşmasının erken bitmesini sağlayacak bir madde olduğu düşünülüyor.

Bugünkü basın toplantısı öncesinde konuşan Perez, 2021 için Racing Point'le anlaşmasının olduğunu ancak Vettel iddialarının ardından başka takımlardan teklif geldiğini söyledi.

Perez, "Formula 1'de yarışa çıkana kadar yarışıp yarışmayacağınızı bilemezsiniz."

"Bazen işler böyle yürür. Ben gelecek sene için anlaşmam olduğunu biliyorum."

"Hafta içerisinde bazı iddialar çıktı ve biz de padoktan başka bir takımdan teklif aldık. İsimleri söylemeyeceğim. Başka büyük serilerden de bağlantı kuruldu. Bu da şaşırtıcıydı çünkü bizim gelecek sene için anlaşmamız var."

"Şu anda, sadece söylentiler dolanıp duruyor. Gelecek sene için anlaşmam olduğu dışında ekleyecek bir şeyim yok." dedi.

İddialara göre anlaşmada Racing Point'in Perez ile anlaşmayı erken bitirmesini sağlayacak bir madde var ancak bunun 31 Temmuz tarihine kadar devreye sokulması gerekiyor.

2021 F1 sezonu öncesinde pilot piyasası çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Şu ana kadar Ferrari, Renault, McLaren ve son olarak Williams takımları iki pilotunu birden açıkladı.

Perez için Racing Point'ten ayrılması halinde en olası seçeneklerin Haas ya da Alfa Romeo olması bekleniyor.

Perez, uzun süreli anlaşması olmasına rağmen bu tür iddialar çıkmasının hayal kırıklığı yaşattığını ancak bunun oyunun bir parçası olduğunu söyledi.

Perez, "Takım ileri yönde adım attı, bu yüzden büyük isimlerin takımla anılıyor olması iyi bir şey çünkü bu, iyi iş çıkardığımız ve geliştiğimiz manasına geliyor."

"Bence takım bundan gurur duyuyor olmalı. Söylentiler? 10 senedir Formula 1'deyim ve bu tür şeylere artık alıştım."

“Takım bana bu konuda bir şey söylemedi, hiçbir şey değişmedi, her şey net.”

“Ancak Sebastian, spordaki büyük bir isim. Kariyerinde birçok şey başardı. Bir takımda sahip olunabilecek büyük bir isim.” dedi.

Lance Stroll de takımda kalmaya kararlı olduğunu ve Vettel için kenara çekilmeyi düşünmediğini söyledi.

Stroll, "Bu iddialar oyunun bir parçası. Aptal sezonda bu tür şeyler olur."

"Eğlenceli diyebilirim. Bu normal bir şey ve şu anda gerçekten rekabetçi görünüyoruz. Bu yüzden çok fazla şeyin söyleneceğinden eminim."

"Bakalım neler olacak, bekleyip göreceğiz." dedi.