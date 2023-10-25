Perez: "Amerika'da yanlış ayarlar yüzünden geride kaldık"

Sergio Perez, sprint hafta sonlarında genellikle zorlanıyor çünkü araçta doğru ayarları çabucak bulamıyor.

Amerika'daki zorlu yarışı altıncı tamamlayan Perez, öndeki isimlerin diskalifiye edilmesiyle dördüncü oldu.

Bu hafta sonu Meksika GP yapılacak ve Perez hafta sonu için gayet iyimser görünüyor.

Perez şöyle konuştu: "Benim için en önemli yarış olan Meksikayı sabırsızlıkla bekliyorum."

"Austin'de zaten güçlü bir destek hissetmiştim, şimdi Meksika'da beni nelerin beklediği konusunda hiçbir fikrim yok!"

"Araçta iyi bir ilerleme kaydettik ama geçen hafta sonu ayarlarla alakalı hata yaptığımız için bunu tam olarak gösteremedik."

"Bu hafta için iyimserim, bundan sonra ne yönde ilerleyeceğimizi göreceğiz."

"Araçla ilgili birkaç sorunu çözmemiz ve en iyi performansımızı göstermemiz gerekiyor."

"Meksikalıların sadece beni değil, tüm Red Bull Racing ekibini desteklemeye gelmelerini istiyorum."

Fotoğraf: Red Bull Content Pool Sergio Perez, Red Bull Racing