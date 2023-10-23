Perez: "Amerika'da gerçek performansımızı ortaya koyamadık"

Amerika GP, Red Bull'un bu yıl en zorlandığı yaırşlardan birisi old uve Max Verstappen, yarışı küçük bir farkla kazandı.

Sergio Perez, öndeki isimlerin diskalifiye olmasıyla yarıştan dördüncülükle ayrıldı.

Pek mutlu görünmeyen Perez, "Zaman zaman gerçekten iyi bir tempo yakaladığımızı düşünüyorum. Sadece sert lastikteki hızımın yeterli olmadığını gördük."

"Yani bakmamız gereken birkaç şey var. Sadece tek bir antrenman olduğu için hafta sonu doğru dengeyi yakalamakta zorlandığımızı biliyoruz."

"Sprint yarışlarında böyle oluyor; ya yanlış yöne ya da doğru yöne gidiyorsunuz." dedi.

Perez hafta sonu öncesinde -son yarışlardaki düşüşe 'dur' demek için- simülatörde yoğun bir çalışma yapmıştı.

Simülatörde çalıştığı şeyleri eyleme döküp dökemediği sorusuna Perez, "Araçtan ne kadar ödün verdiğimizi de hesaba katarsak, bence çok iyi bir ilerleme kaydettik."

"Araçta çıkaramadığımız çok fazla performans olduğuna inanıyoruz. Umarım önümüzdeki hafta sonu Meksika'da bunu kanıtlayabiliriz." cevabını verdi.

Ayarları mı yoksa yaklaşımını mı değiştirdiği sorusuna Perez, "Her ikisinden de biraz var, sanırım o kadar kaybolmuştuk ki simülatördeki hazırlık süreciyle pistte olanlar arasında bazı zorluklar yaşıyorduk."

"Pist üstünde yaptıklarımızda yanlış yöne giderek hafta sonumuzu büyük ölçüde tehlikeye atıyorduk. Bu yüzden biraz geri adım atmamız ve her şeye yeniden başlamamız gerekiyordu."

"Dediğim gibi, bu hafta sonu tam hızımızı gösteremediğimizi düşünüyorum. Bu yüzden sonraki yarışlarda bugünden çok daha güçlü olmamız gerektiğine inanıyorum." cevabını verdi.

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images George Russell, Mercedes F1 W14, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, Esteban Ocon, Alpine A523

Perez, sonraki yarışlar içinse iyimser.

"Hafta sonu boyunca neyi yanlış yaptığımızı biliyoruz, bu yüzden gelecek yarışlara gerçekten iyimser giriyoruz."

"Bu hafta sonundan dersler çıkardığımızdan emin olmalıyız. Araçta daha fazla potansiyel olduğuna eminim; Meksika'yı sabırsızlıkla bekliyorum."

Perez, Lewis Hamilton'la olan ikincilik savaşı sorulduğunda ise şöyle dedi: "Elimden gelenin en iyisini yapıyorum; nereye varacağını göreceğiz."

"Kendimizi geliştirebildiğimizden emin olmam gerekiyor."

"Onlar araçlarını geliştirmeye devam ediyorlar ve her yarışta daha da güçlendiklerini görebiliyoruz."

"Bu yüzden önümüzdeki dört yarışta iyi bir mücadele olacak."