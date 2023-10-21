Perez, Amerika'da "denge sorunlarıyla" boğuşuyor

Sergio Perez, kendisi adına zorlu geçen sıralama turlarında dokuzuncu en iyi zamanı yaptı ve bir kez daha takım arkadaşına geçilmiş oldu.

Sıralama turlarının ardından konuşan Perez, genel olarak araç dengesinden memnun olmadığını belirtti.

Meksikalı sürücü şöyle dedi: "Bugün pek de kolay bir seans olmadı."

"Hem hızlı hem de yavaş virajlarda denge sorunları yaşadım."

"Özellikle düşük hızlı bölümlerde çok zorlandık, muhtemelen düşündüğümüz aksine bize yardımcı olmayan bazı değişiklikler yaptık."

"Şu anda mücadele o kadar yakın ki ondalık dilimler bizi çok daha iyi bir noktaya getirebilirdi ama maalesef istediğimizi yapamadık."

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

"Umarım yarın daha iyi bir Sprint sıralama turları geçirir ve yarışta birkaç puan alırız."

"Koşullar yarın değişecek. Muhtemelen çok daha fazla rüzgar olacak."

Perez, araç ayarları kapalı park nedeniyle dondurulduğu için durumun çok kolay olmayacağını kabul ediyor.

"Cumartesi günü daha iyi performans göstererek sprint yarışında puan kazanmayı umuyorum."

"Ne yazık ki artık araç ayarlarını değiştiremiyoruz fakat bu, sprint hafta sonlarında üstesinden gelmemiz gereken zorluklardan biri."

"Cumartesi günü hangi sonuçlara ulaşacağımızı göreceğiz. Umarım her şey lehime olur."