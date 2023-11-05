Perez: "Alonso ile mücadelemiz diğer pilotlara örnek olmalı"

Alonso ve Perez, son turlarda podyum için harika bir çekişme yaşadı.

Üçüncü sırada olan Alonso, Perez'i arkasında tutmayı başarsa da 70. turda Meksikalı pilottan atak geldi ve öne geçmeyi başardı.

Ancak Alonso Perez'den kopmadı ve son turda karşı atak yaparak podyum pozisyonunu elde etmeyi başardı. İkili, finiş çizgisini adeta yan yana geçti.

Red Bull pilotu, aralarındaki bu çekişmenin ardından şunları söyledi: "Oldukça yoğun bir mücadele oldu. Her şeyi denedim ama başarılı olamadım, Fernando bunu hak etti."

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, 3rd position, celebrates on arrival in Parc Ferme

"Bence harika bir mücadele verdik, sonuna kadar çok adildi. Bence bu pek çok pilotun ders çıkarabileceği bir şey çünkü bugün yaptığımız şeyle bu işin nasıl yapılması gerektiğini göstermiş olduk."

"Son birkaç yarışta hızımızın yerinde olduğunu, gerçekten güçlü olduğumuzu ve bir nedenden ötürü istediğimiz sonucu elde edemediğimizi görüyorum; ancak bunun bir zaman meselesi olduğunu biliyorum."