Perez, Albon'un şeffaflığından ve desteğinden etkilendi

Red Bull, zorlu 2020 sezonunun ardından genç pilot Alex Albon'u yedek pilotluğa çekti ve yeri için Racing Point ile başarılı bir yılı geride bırakan Sergio Perez aldı.

Perez, geçen pazar günü Azerbaycan Grand Prix'sinde Red Bull kariyerinin ilk galibiyetini almayı başardı ve Max Verstappen'in 2016 İspanya GP'sinden bu yana takımla galibiyet alan ilk yeni isim oldu.

Perez'in galibiyeti Red Bull'un takımlar şampiyonasında Mercedes'e karşı puan farkını artırmışken, Verstappen de şampiyonadaki liderliğini devam ettirdi.

Verstappen, lastik patlatmadan önce Bakü'yü kazanabilecek konumdaydı. Fakat moral bozukluğuna rağmen Perez'i tebrik etmek ve podyumu kutlamak için takımla kaldı. Albon da Perez'e zaferini kutlamak için bir mesaj yolladı.

Zaferin ardından konuşan Perez, Red Bull içerisindeki takım ruhunu övdü ve Albon'un yılın başından bu yana kendisine verdiği destekten ve şeffaflıktan övgüyle bahsetti.

Perez, "Bence oldukça iyi bir ekibe sahibiz."

"Max'in yaptığı şeyi görmek gerçekten harikaydı. Bana göre kazanmayı gerçekten hak etti ve hafta sonu boyunca her şeyi mükemmel şekilde yaptı. Sadece çok şanssızdı ve bence bu galibiyet gerçekten onundu."

"Alex de mühendislerle beraber simülatörde çok fazla iş yapıyor. Buraya geldiğim zaman onun bana karşı bu kadar şeffaf olmasının beklenmediğini hatırlıyorum."

"Fakat bana yaşadığı tüm sorunları, aracın nasıl çalıştığını açıkladı ve daha ilk günden ondan bunu almak çok güzeldi."

“Bu durumu gerçekten takdir ettiğimi söylemem lazım ve her hafta sonu takımla, simülatörde yaptığı işi takdir ediyorum. Bu bir takım çalışması ve nihayetinde bu takımda çalışan her bir insan sayesinde buradayız.” dedi.

Albon, yedek pilotluğa çekilmesine rağmen Red Bull F1 programının önemli bir parçası olmaya devam ediyor ve simülatörde bolca çalışma yapıyor. Takım patronu Christian Horner, Verstappen'in geçen ayki Monako galibiyetinde Taylandlı sürücünün de önemli bir payı olduğunu söyledi.

Öte yandan Red Bull, 2014 yılında Macaristan ve Belçika GP'de elde ettiğinden bu yana arka arkaya zafer kazanmış oldu.

Fakat Perez, şampiyonanın uzun olduğunu ve Avusturyalı ekibin çalışmaya devam etmesi gerektiğini söyledi.

Perez, "Bu, henüz altıncı yarış."

“Şu anda nerede olduğumuz önemli değil, Abu Dabi'de nerede bitirdiğimiz önemi. Aracı potansiyelimizi en üst düzeye çıkardığımızdan emin olabilmek adına geliştirmeye devam etmemiz ve potansiyelini maksimum şekilde kullanmamız gerekiyor."

"Önümüzde gitmemiz gereken uzun bir yol var. Uzun yıllardır Formula 1'deyim ve hâlâ pek çok şey olabileceğini biliyorum. Sadece başımızı önümüze eğmeliyiz."

“Şu anda olan şey zaten bitti ve bu yüzden ileriye bakmaya devam etmeliyiz.” dedi.