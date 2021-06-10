Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Irvine: "Max en hızlısı, Lewis en iyisi" Sonraki / F1'i, 23 yarışlık takvim planını gerçekleştirme konusunda ne tür zorluklar bekliyor?
Formula 1 Haberler

Perez, Albon'un şeffaflığından ve desteğinden etkilendi

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Sergio Perez, Red Bull'da yerini aldığından beri Alexander Albon'un kendisine karşı olan şeffaflığından ve desteğinden etkilendiğini söylüyor.

Perez, Albon'un şeffaflığından ve desteğinden etkilendi

Red Bull, zorlu 2020 sezonunun ardından genç pilot Alex Albon'u yedek pilotluğa çekti ve yeri için Racing Point ile başarılı bir yılı geride bırakan Sergio Perez aldı.

Perez, geçen pazar günü Azerbaycan Grand Prix'sinde Red Bull kariyerinin ilk galibiyetini almayı başardı ve Max Verstappen'in 2016 İspanya GP'sinden bu yana takımla galibiyet alan ilk yeni isim oldu.

Perez'in galibiyeti Red Bull'un takımlar şampiyonasında Mercedes'e karşı puan farkını artırmışken, Verstappen de şampiyonadaki liderliğini devam ettirdi.

Verstappen, lastik patlatmadan önce Bakü'yü kazanabilecek konumdaydı. Fakat moral bozukluğuna rağmen Perez'i tebrik etmek ve podyumu kutlamak için takımla kaldı. Albon da Perez'e zaferini kutlamak için bir mesaj yolladı.

Zaferin ardından konuşan Perez, Red Bull içerisindeki takım ruhunu övdü ve Albon'un yılın başından bu yana kendisine verdiği destekten ve şeffaflıktan övgüyle bahsetti.

Perez, "Bence oldukça iyi bir ekibe sahibiz."

"Max'in yaptığı şeyi görmek gerçekten harikaydı. Bana göre kazanmayı gerçekten hak etti ve hafta sonu boyunca her şeyi mükemmel şekilde yaptı. Sadece çok şanssızdı ve bence bu galibiyet gerçekten onundu."

"Alex de mühendislerle beraber simülatörde çok fazla iş yapıyor. Buraya geldiğim zaman onun bana karşı bu kadar şeffaf olmasının beklenmediğini hatırlıyorum."

"Fakat bana yaşadığı tüm sorunları, aracın nasıl çalıştığını açıkladı ve daha ilk günden ondan bunu almak çok güzeldi."

“Bu durumu gerçekten takdir ettiğimi söylemem lazım ve her hafta sonu takımla, simülatörde yaptığı işi takdir ediyorum. Bu bir takım çalışması ve nihayetinde bu takımda çalışan her bir insan sayesinde buradayız.” dedi.

Albon, yedek pilotluğa çekilmesine rağmen Red Bull F1 programının önemli bir parçası olmaya devam ediyor ve simülatörde bolca çalışma yapıyor. Takım patronu Christian Horner, Verstappen'in geçen ayki Monako galibiyetinde Taylandlı sürücünün de önemli bir payı olduğunu söyledi.

Öte yandan Red Bull, 2014 yılında Macaristan ve Belçika GP'de elde ettiğinden bu yana arka arkaya zafer kazanmış oldu.

Fakat Perez, şampiyonanın uzun olduğunu ve Avusturyalı ekibin çalışmaya devam etmesi gerektiğini söyledi.

Perez, "Bu, henüz altıncı yarış."

“Şu anda nerede olduğumuz önemli değil, Abu Dabi'de nerede bitirdiğimiz önemi. Aracı potansiyelimizi en üst düzeye çıkardığımızdan emin olabilmek adına geliştirmeye devam etmemiz ve potansiyelini maksimum şekilde kullanmamız gerekiyor."

"Önümüzde gitmemiz gereken uzun bir yol var. Uzun yıllardır Formula 1'deyim ve hâlâ pek çok şey olabileceğini biliyorum. Sadece başımızı önümüze eğmeliyiz."

“Şu anda olan şey zaten bitti ve bu yüzden ileriye bakmaya devam etmeliyiz.” dedi.

paylaşım
yorumlar
Irvine: "Max en hızlısı, Lewis en iyisi"

Önceki haber

Irvine: "Max en hızlısı, Lewis en iyisi"

Sonraki haber

F1'i, 23 yarışlık takvim planını gerçekleştirme konusunda ne tür zorluklar bekliyor?

F1'i, 23 yarışlık takvim planını gerçekleştirme konusunda ne tür zorluklar bekliyor?
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Popov: "Mercedes'in pilotlarına olan tutumu giderek komik bir hal alıyor"

3s
2
Formula 1

Hamilton, maaşında düşüşü kabul etti ancak şampiyonluk primi iki katına çıkacak

13 dk
3
Formula 1

Perez, Albon'un şeffaflığından ve desteğinden etkilendi

1s
4
Formula 1

Marko: ''Hamilton, Perez'i yarış dışı bırakabilirdi''

11s
5
Formula 1

Irvine: "Max en hızlısı, Lewis en iyisi"

2s
Son Haberler
Hamilton, maaşında düşüşü kabul etti ancak şampiyonluk primi iki katına çıkacak
F1

Hamilton, maaşında düşüşü kabul etti ancak şampiyonluk primi iki katına çıkacak

13dk
F1'i, 23 yarışlık takvim planını gerçekleştirme konusunda ne tür zorluklar bekliyor?
F1

F1'i, 23 yarışlık takvim planını gerçekleştirme konusunda ne tür zorluklar bekliyor?

53dk
Perez, Albon'un şeffaflığından ve desteğinden etkilendi
F1

Perez, Albon'un şeffaflığından ve desteğinden etkilendi

1s
Irvine: "Max en hızlısı, Lewis en iyisi"
F1

Irvine: "Max en hızlısı, Lewis en iyisi"

2s
Mercedes, son dönemde yaşadıkları sıkıntılarla ilgili “umut verici” bir teori buldu
F1

Mercedes, son dönemde yaşadıkları sıkıntılarla ilgili “umut verici” bir teori buldu

3s
Son Videolar
Motorsport.com Türkiye - 2021 Azerbaycan GP Sohbeti 01:05:06
Formula 1
8 Haz 2021

Motorsport.com Türkiye - 2021 Azerbaycan GP Sohbeti

Formula 1: Mercedes'in 04:04
Formula 1
7 Haz 2021

Formula 1: Mercedes'in "sihirli düğmesi" nedir?

Pirelli'nin Bakü'de patlayan lastikleri incelemesi bekleniyor 01:08
Formula 1
7 Haz 2021

Pirelli'nin Bakü'de patlayan lastikleri incelemesi bekleniyor

2021 Azerbaycan GP - Motorsport.com Türkiye yarış sonrası sohbeti 00:00
Formula 1
6 Haz 2021

2021 Azerbaycan GP - Motorsport.com Türkiye yarış sonrası sohbeti

Formula 1: Esnek kanatlar açıklandı 04:35
Formula 1
3 Haz 2021

Formula 1: Esnek kanatlar açıklandı

Luke Smith Daha fazlası
Luke Smith
Avusturya MotoGP yarışları tam kapasite şekilde taraftarlara açık olacak Avusturya GP
MotoGP

Avusturya MotoGP yarışları tam kapasite şekilde taraftarlara açık olacak

FIA: "Norris, daha ağır bir ceza alabilirdi" Azerbaycan GP
Formula 1

FIA: "Norris, daha ağır bir ceza alabilirdi"

Suudi Arabistan F1 yarışı için planlanan pit binası ortaya çıktı Azerbaycan GP
Formula 1

Suudi Arabistan F1 yarışı için planlanan pit binası ortaya çıktı

Alexander Albon Daha fazlası
Alexander Albon
Alfa Romeo ve Red Bull, 18 inç lastik testinin ilk gününü tamamladı
Formula 1

Alfa Romeo ve Red Bull, 18 inç lastik testinin ilk gününü tamamladı

Albon: ''Yedek rolüm, F1’e dönüşümde DTM’den daha büyük rol oynayacak''
DTM

Albon: ''Yedek rolüm, F1’e dönüşümde DTM’den daha büyük rol oynayacak''

Takım arkadaşı mücadeleleri: Bahreyn GP Bahreyn GP
Formula 1

Takım arkadaşı mücadeleleri: Bahreyn GP

Red Bull Racing Daha fazlası
Red Bull Racing
Honda, Mercedes'in gelecek yarışlarda Red Bull'a karşılık vermesini bekliyor Azerbaycan GP
Formula 1

Honda, Mercedes'in gelecek yarışlarda Red Bull'a karşılık vermesini bekliyor

Horner: "Karşımıza çıkan tüm fırsatları değerlendirmeliyiz" Azerbaycan GP
Formula 1

Horner: "Karşımıza çıkan tüm fırsatları değerlendirmeliyiz"

Red Bull'un esnek kanat protestosundan kurtulmasını sağlayan arka kanadı Azerbaycan GP
Formula 1

Red Bull'un esnek kanat protestosundan kurtulmasını sağlayan arka kanadı

Çok Okunanlar Bugün

Popov: "Mercedes'in pilotlarına olan tutumu giderek komik bir hal alıyor"
Formula 1 Formula 1

Popov: "Mercedes'in pilotlarına olan tutumu giderek komik bir hal alıyor"

Marko: ''Hamilton, Perez'i yarış dışı bırakabilirdi''
Formula 1 Formula 1

Marko: ''Hamilton, Perez'i yarış dışı bırakabilirdi''

Mercedes, son dönemde yaşadıkları sıkıntılarla ilgili “umut verici” bir teori buldu
Formula 1 Formula 1

Mercedes, son dönemde yaşadıkları sıkıntılarla ilgili “umut verici” bir teori buldu

Irvine: "Max en hızlısı, Lewis en iyisi"
Formula 1 Formula 1

Irvine: "Max en hızlısı, Lewis en iyisi"

Perez, Albon'un şeffaflığından ve desteğinden etkilendi
Formula 1 Formula 1

Perez, Albon'un şeffaflığından ve desteğinden etkilendi

Hakkinen, Bakü'de patlayan lastiklerle alakalı teorisini açıkladı
Formula 1 Formula 1

Hakkinen, Bakü'de patlayan lastiklerle alakalı teorisini açıkladı

F1'i, 23 yarışlık takvim planını gerçekleştirme konusunda ne tür zorluklar bekliyor?
Formula 1 Formula 1

F1'i, 23 yarışlık takvim planını gerçekleştirme konusunda ne tür zorluklar bekliyor?

Hamilton, maaşında düşüşü kabul etti ancak şampiyonluk primi iki katına çıkacak
Formula 1 Formula 1

Hamilton, maaşında düşüşü kabul etti ancak şampiyonluk primi iki katına çıkacak

Son Haberler

Hamilton, maaşında düşüşü kabul etti ancak şampiyonluk primi iki katına çıkacak
Formula 1 Formula 1

Hamilton, maaşında düşüşü kabul etti ancak şampiyonluk primi iki katına çıkacak

F1'i, 23 yarışlık takvim planını gerçekleştirme konusunda ne tür zorluklar bekliyor?
Formula 1 Formula 1

F1'i, 23 yarışlık takvim planını gerçekleştirme konusunda ne tür zorluklar bekliyor?

Perez, Albon'un şeffaflığından ve desteğinden etkilendi
Formula 1 Formula 1

Perez, Albon'un şeffaflığından ve desteğinden etkilendi

Irvine: "Max en hızlısı, Lewis en iyisi"
Formula 1 Formula 1

Irvine: "Max en hızlısı, Lewis en iyisi"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.