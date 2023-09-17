Perez, Albon ile temas yaşadığı gerekçesiyle inceleme altında
Singapur Grand Prix'sini 8. sırada tamamlayan Sergio Perez, bu sırayı koruyamayabilir zira kendisi Alexander Albon'la temas yaşadığı gerekçesiyle inceleme altında ve kendisini yüksek ihtimalle bir ceza bekliyor.
Red Bull, Singapur'da halihazırda sezonunun en kötü Pazar gününü geçirmişti ancak durum son şampiyonlar için daha da kötüye gidebilir çünkü takımın Meksikalı pilotu Sergio Perez inceleme altında.
Yarışın son bölümünde yeni lastiklerle yükselmeye çalışan Perez, Williams pilotu Alexander Albon'u geçmeye çalışırken köprünün çıkışında oldukça geç ve agresif bir atakla kendisini içeri atıyor ve Albon ile temas yaşıyor. Bu temas sonucu Albon dışarı uçuyor ve fazlasıyla zaman kaybediyor.
O temas:
Yarışı 8. sırada bitiren Perez bu temas nedeniyle inceleme altında ve muhtemelen bu agresif atağı nedeniyle ceza alacak. Yine de Perez'in sırasını korumasını bekleyebiliriz zira kendisine en yakın isim onun 11 saniye gerisindeki Liam Lawson. Bu da Perez'in 5 ya da 10 saniyelik bir ceza alması durumunda onu koruyor.
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