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Formula 1 / Türkiye GP / Son dakika

Perez: "Adeta mermer üzerinde sürüyormuşuz gibiydi"

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Perez: "Adeta mermer üzerinde sürüyormuşuz gibiydi"
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Racing Point F1 pilotu Sergio Perez, cuma gününün ardından verdiği demeçte zemini mermere benzetti.

Sergio Perez, cuma günkü antrenman turlarının ardından 11. sırada yer aldı ve lider Max Verstappen'in 2.7 saniye gerisindeydi.

Racing Point sürücüsü, öğleden sonraki seansta 1:31.104 yaptı ve pist koşulları nedeniyle temiz bir tur atmakta zorlandı.

Perez, şartların çok zor olduğunu söyledi. Ancak bunun bazı fırsatlar ortaya çıkarabileceğini düşünüyor.

Meksikalı sürücü, "Mermer üzerindeymişiz gibi hissettiren bir asfaltla baş etme konusunda çok ilginç bir gün oldu."

"Sanki mutfakta Formula 1 aracı kullanmışım gibi hissettim, zeminde yol tutuşu yoktu, çok karmaşıktı. Pist çok fazla gelişti, ama yeterince gelişmedi.

"Bu durum üzüntü verici çünkü İstanbul pistinin yeni nesil F1 araçları için neler sunduğunu hissetmek zor olacak."

“Rekabet açısından bakarsak, hafta sonunun pek çok fırsat sunduğunu düşünüyorum. İyi bir iş yapmak ve hata yapmamak iyi fırsatlar ortaya çıkarabilir." dedi.

Perez, geride kalmasına rağmen takımlar şampiyonası için endişe duymadıklarını belirtti.

"Bugün çok şey öğrendik ve umarım ekip olarak doğru yönde gidebiliriz."

“Ferrari bugün çok güçlüydü, ancak uzun sürüşlere oldukça hızlı olduğumuzu düşünüyorum. Yine de analiz edilecek çok şey var. Hâlâ çok fazla potansiyele sahibiz ve umarım yarın bunu ortaya çıkarabiliriz."

Sergio Pérez, Racing Point RP20

Sergio Pérez, Racing Point RP20

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Türkiye GP
Alt-etkinlik FP2
Pilotlar Sergio Perez
Takımlar Racing Point
Editör Luis Ramírez

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