Perez, Abu Dhabi GP için grid cezası alacak!

Meksikalı pilot, geçen hafta sonu Sakhir GP'sinde kullandığı motorun ömrünün sonuna geldiğini ve düzlüklerde vakit kaybettiğini söylemişti.

Bu ünitenin Abu Dhabi GP'yi çıkarıp çıkarmayacağı konusunda endişeler vardı ve Racing Point, risk almak yerine yeni güç ünitesine geçme kararı aldı.

Bu hafta sonu için Perez, yeni bir içten yanmalı motor, turbo ve MGU-H ünitesine geçiş yapacak.

Perez otomatik olarak gridin en gerisine düşecek.

Ancak motorla ilgili herhangi bir endişeye sahip olmayacağı için hafta sonu boyunca maksimum güçte gidebilecek.

Şu anda Racing Point, McLaren ve Renault arasında üçüncülük savaşı devam ediyor.

Racing Point, McLaren'ın 10 puan önünde yer alıyor.

Haas sürücüsü Kevin Magnussen de bu hafta sonu yeni ünitelere geçti.

Magnussen yeni bir enerji depolama ve kontrol elektroniği ünitesine geçti. Bundan ötürü yarış için grid cezası aldı.