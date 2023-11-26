Perez, Abu Dabi'deki 'hakem eleştirilerinin' ardından resmi uyarı aldı

Perez, McLaren pilotu Lando Norris'e çarptığı için beş saniye ceza aldı.

Red Bull pilotu, önde olduğunu düşündüğü için Norris'i suçlu gördü ve cezaya şiddetle karşı çıktı. Çizgiyi ikinci sırada geçen Meksikalı pilot, böylelikle dördüncülüğe düşmüş oldu.

Finiş çizgisini geçtikten sonra Perez, takım telsizinden hakemlere ateş püskürdü ve şunları söyledi: "Hakemler şaka gibi dostum, buna inanamıyorum."

"Bu yıl zaten çok kötüydüler ama bu bir şaka olmalı."

Yorumlarından dolayı Perez'i çağıran komiserler, özür dilemesinin ardından kendisine resmi bir uyarıda bulunmaya karar verdiler.

Komiserler kararlarında, kamuya açık eleştirilerle bir sorunları olmadığını ancak Perez'in Uluslararası Spor Kurallarının 12.2.1 k) maddesini ihlal ederek 'kişisel hakaret' sınırını aştığını düşündüklerini belirttiler.

"Komiserler sürücüye, kararlarına katılmayan biriyle bir sorunları olmadığını, ancak kişisel hakarete varan yorumların Uluslararası Spor Kurallarının ihlali anlamına geldiğini açıklamışlardır."

"Komiserler, telsiz konuşmalarının öznesi oldukları için bu konuda açıkça çelişkiye düştüklerini ve normalde bu konunun bir sonraki Komiserler paneline havale edileceğini belirtmişlerdir. Ancak bu sezonun son yarışı olduğu için konunun burada ele alınması gerekiyordu."

"Sürücü, Komiserlerin her birinden samimi ve içten bir özür dilemiş ve yorumları o anın sıcaklığıyla yaptığını ve bunların yayınlanacağı gerçeğini ve bunun etkisini dikkate almadığını açıklamıştır."

"Yorumlarının herhangi bir kişiyi gücendirmesinden ya da spora zarar vermesinden duyduğu üzüntüyü dile getirmiş ve bundan kaçınmak istediğini söylemiştir. Komiserler onun açıklamalarını ve özrünü kabul etmiştir."

"Komiserler ayrıca sürücünün bu tür yorumlarla tanınmadığını ve Komiserler duruşmalarında her zaman son derece saygılı davrandığını da not etmişlerdir."