Perez, Abu Dabi'deki 'hakem eleştirilerinin' ardından resmi uyarı aldı
Sergio Perez, Abu Dabi Grand Prix'sinin sonunda FIA görevlileri hakkında yaptığı yorumlar için özür diledikten sonra resmi bir uyarı aldı.
Perez, pist limitleri kuralları için hızlı çözüm çağrısında bulundu
Perez, pist limitleri kuralları için hızlı çözüm çağrısında bulundu Perez, pist limitleri kuralları için hızlı çözüm çağrısında bulundu
Perez: "Dokuzuncu sıradan yükselmek zor olacak"
Perez: "Dokuzuncu sıradan yükselmek zor olacak" Perez: "Dokuzuncu sıradan yükselmek zor olacak"
Horner: "RB20, 'devrimden ziyade evrim' olacak"
Horner: "RB20, 'devrimden ziyade evrim' olacak" Horner: "RB20, 'devrimden ziyade evrim' olacak"
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