Formula 1 Amerika GP
Perez: "2026, hiç şüphesiz en iyi sezonlarımdan biri oldu"
Motorsport.com'a özel röportaj veren Sergio Perez, sonuçlar beklentilerin altında kalsa da 2026 sezonunun sürüşü, öz güveni ve liderlik rolü açısından Formula 1 kariyerinin en iyi yıllarından biri olduğunu söyledi.
Luis Ramírez Zeynep Taş
Yayın tarihi: 20 Eki 2026 08:45
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Sergio Perez, Cadillac Racing
Fotoğraf: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images
Sergio Perez'in 2026 Formula 1 sezonundaki istatistiklerine bakıldığında, Meksikalı sürücünün sezonu oldukça kötü geçirdiği düşünülebilir çünkü Cadillac şu ana kadar puan alamadı.
Perez, Monako Grand Prix'sinde MAC-10'u 10. sıraya kadar taşıyarak puan almaya yaklaşsa da aldığı ceza nedeniyle bu fırsatı değerlendiremedi.
Motorsport.com'a özel bir röportaj veren Perez'e, 2026 sezonunu kariyerinin en kötü yılı olarak değerlendirip değerlendirmediği soruldu.
Meksikalı sürücü bu soruya net bir yanıt verdi: "Hayır, kesinlikle hayır."
"Sonuçlar açısından bakıldığında elbette durum farklı. Ancak sporu anlayan insanlar, nasıl bir seviyede sürdüğümü, bu seviyeyi nasıl koruduğumu ve ortaya koyduğum performansı görebiliyor. Böylece nasıl bir sezon geçirdiğimi de anlayabiliyorlar."
Perez, 2011'de Sauber ile Formula 1'e adım attığından, Red Bull ile son sezonunu geçirdiği 2024 yılına kadar mücadele ettiği her sezonda puan almayı başarmıştı. Ancak 2026 sezonunun tamamlanmasına altı yarış kala bu seriyi sürdürmesi artık oldukça zor görünüyor.
Cadillac, dayanıklılık sorunlarını çözmek amacıyla ilk yarıştan bu yana araçta çeşitli değişiklikler yaptı. Perez ise zaman içinde takımın liderlerinden biri hâline gelerek geliştirme sürecine yön verdi. Aracın performansının izin verdiği durumlarda da orta grup mücadelesine katıldı.
Perez, Formula 1'de başarılı sonuçlar elde etmenin büyük ölçüde aracın performansına bağlı olduğunu vurguladı: "Formula 1'de büyük başarılara ulaşmak büyük ölçüde aracınıza bağlı."
"Neticede bu sporu çok iyi bilen insanlarla çalışıyoruz. Takımım da nasıl bir seviyede olduğumu biliyor."
"Bence bu, kariyerimin en iyi yıllarından biri. Öz güvenim, sürüş seviyem, karar verme becerim ve liderliğim açısından şüphesiz en iyi yıllarımdan biri."
"Yeni bir projede böylesine önemli ve temel bir sürecin parçasıyım. Burada benim görüşlerime büyük önem veriliyor. Bunun bir sürücü olarak beraberinde önemli bir sorumluluk getirdiğini düşünüyorum."
Sergio Perez, Cadillac Racing
Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
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- Motorsport.com Ekibi
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