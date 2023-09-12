Perez, 2025 için alternatif aramaya hazır

Red Bull, Sergio Perez'in takıma katıldığı 2021 yılından bu yana şampiyon olmayı başarıyor. 2021 yılında Max Verstappen sürücüler şampiyonluğunu elde ederken, 2022'de iki şampiyonada birden mutlu sona ulaştılar.

Bu yıl büyük bir sürpriz olmadığı takdirde Red Bull, her iki şampiyonayı da kazanacak ve tarihinde ilk kez sürücüler şampiyonasını 1-2 tamamlayacak.

Fakat Perez, beklentilerin aksine bu yıl Verstappen ile ciddi bir mücadele içerisine girmekte zorlandı. Bundan ötürü de 2024 yılının ardından koltuğuna başka bir ismin geçebileceği konuşuluyor.

Perez, yaptığı son açıklamada, eğer şartlar ve sonuçlar istediği gibi olmazsa 2025 için başka seçeneklere bakabileceğini doğruladı.

Perez, "İçinde bulunduğumuz sezonda yaşananlar göz önüne alındığında, ortak hedefe katkıda bulunabileceğimi hissetmem çok önemli."

"Eğer 2024'te bunu yapamadığımı fark edersem, o zaman alternatif seçenekler aramak zorunda kalacağım."

"Şu anda Red Bull'da kalmaya, daha fazla yarış kazanıp, şampiyon olmaya odaklanmış durumdayım."

"Önümüzdeki sezon için bir kontratım var ama 2024'te işlerin nasıl gideceğini göreceğiz." dedi.

33 yaşındaki Perez'in adı şimdilik herhangi bir F1 takımıyla anılmıyor fakat sahip olduğu deneyim göz önüne alındığında Alpine, Audi ya da diğer takımlar için cazip bir isim olabilir.

Perez ayrıca önemli sponsorlar getirdiği için, gideceği takıma finansal anlamda da destek olabilir.