Perez: "2024'ten sonra da F1'de kalmayı planlıyorum"

Bild'e konuşan Perez, "Red Bull ile 2024'ün sonuna kadar sözleşmem var. Fakat bu süre dolduktan sonra kariyerimi sonlandıracağımı hayal edemiyorum."

"Hâlâ çok gencim ve yaptığım işi seviyorum fakat spor çok fazla zamanımı alıyor ve bu konuda yapılabilecek hiçbir şey yok."

"Yine de ayrılma zamanı geldiğinde benim için problem olmayacak çünkü hayatımın en güzel anları yarışlarla ilgili değil."

"Örneğin, çocuk sahibi olmak ve onların doğumu bunlardan birisi."

"Basit şeyler benim için çok fazla anlam ifade ediyor. Mexico City'de 20 pesoya bir taco alabilme ve ailenizle vakit geçirebilme fırsatı, Formula 1'de asla elde edemeyeceğiniz bir deneyim." dedi.