Perez: "2024'ten sonra da F1'de kalmayı planlıyorum"
Red Bull pilotu Sergio Perez, mevcut kontratının sona ereceği 2024 yılının ardından da Formula 1'de kalacağını söyledi.
Sergio Perez'in Formula 1 kariyeri, birkaç kez bitme noktasına geldi. Bunlardan ilki 2013 yılında, tek yılın ardından McLaren'dan gönderildiği dönemdeydi fakat o dönemki adıyla Force India, kendisiyle anlaşarak gridde kalmasını sağladı.
Sonuncusu da 2020 sezonunun ardından Racing Point'te yaşandı ve takım tarafından sezon sonunda kontratının feshedileceği duyuruldu. Eğer Red Bull teklif yapmasaydı, Perez belki de şu an gridde olmayacaktı.
Ancak Avusturyalı ekiple anlaşan Perez, gösterdiği iyi performansla kontratını 2024 sonuna kadar uzattı. Bundan ötürü de en az iki yıl daha gridde kalacak.
Meksikalı sürücü ve Red Bull arasındaki anlaşma tamamlandığında, Perez 34 yaşında olacak fakat Formula 1 kariyerini o noktada bitirmeyi planlamıyor.
Bild'e konuşan Perez, "Red Bull ile 2024'ün sonuna kadar sözleşmem var. Fakat bu süre dolduktan sonra kariyerimi sonlandıracağımı hayal edemiyorum."
"Hâlâ çok gencim ve yaptığım işi seviyorum fakat spor çok fazla zamanımı alıyor ve bu konuda yapılabilecek hiçbir şey yok."
"Yine de ayrılma zamanı geldiğinde benim için problem olmayacak çünkü hayatımın en güzel anları yarışlarla ilgili değil."
"Örneğin, çocuk sahibi olmak ve onların doğumu bunlardan birisi."
"Basit şeyler benim için çok fazla anlam ifade ediyor. Mexico City'de 20 pesoya bir taco alabilme ve ailenizle vakit geçirebilme fırsatı, Formula 1'de asla elde edemeyeceğiniz bir deneyim." dedi.
Sergio Perez, Red Bull Racing
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
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