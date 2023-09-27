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Perez: "2024'te şampiyonluk için yarışabilirim"

Red Bull pilotu Sergio Perez, 2024 yılında şampiyonluğa ulaşabileceğine ikna olmuş durumda.

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Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

Sergio Perez sezona sağlam bir başlangıç yaptı ve ilk beş yarışın ardından sürücüler şampiyonasında Max Verstappen'in sadece 14 puan gerisindeydi.

Fakat sonrasında performansında düşüş meydana geldi ve takım arkadaşına karşı önemli puanlar kaybetmeye başladı.

De Limburger'e konuşan Perez, geçen yaz kendi yeteneklerine olan güvenini yeniden kazanmak için bir psikoloji koçundan yardım aldığını söyledi.

Perez, "Sezon başında araç benim için mükemmeldi fakat sürekli değişiyordu ve Miami'deki yarıştan sonra işler tepetaklak gitti."

"Elimde bana uymayan bir araç vardı ve sıralama turlarında istediğim sonuçları alamıyordum. Bu da özgüvenimin azalmasına neden oldu ve beni daha kötü bir sürücü haline getirdi."

"Yaz aylarında bazı ciddi sorunlar yaşadım. Haziran başında hâlâ şampiyonluk için mücadele ediyordum fakat sonrasında Max her şeyi değiştirdi. Kendime güvenim olmadan sürüyordum. Bir noktada sıralama turlarının ikinci bölümüne bile kalamıyordum. Bu çok zordu, çünkü en iyi takım için sürdüğünüzde, baskı çok hızlı bir şekilde artıyor."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Fakat pes etmedim ve sorunları çözmek için mühendislerle birlikte çalışmaya devam ettim. Sezon başında kendi hızım sayesinde yarışlar kazandığımı fark ettiğimde kendime olan güvenim geri geldi;  gelecek yıl şampiyonluk için mücadele edeceğime tekrar ikna oldum." dedi.

Perez  sonrasında şöyle devam etti: "Formula 1 benim için sadece bir spor değil, aynı zamanda bir tutku. Burası benim hayatım. İş yerinde çok zorlandığımda, evde eşim ve çocuklarımla vakit geçirmek zor oluyor."

"Bu yüzden bir psikoloji koçuyla çalışmaya başladım, çünkü ailem eğlenceli bir babaya sahip olmayı hak ediyor. Koçumla birlikte sadece evde değil, pistte de en iyi versiyonum olmak için çalıştım."

"Sonuç olarak, pozitif tutumumu geri kazandım. Şimdi 33 yaşındayım ama her gün öğrenmeye devam ediyorum. Sadece pistte değil, pist dışında da."

"Formula 1'den hiç sıkılmamamın nedeni de kısmen bu. Bu sporun bana vermeye devam ettiği şeyler inanılmaz."

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Marko: "Verstappen lastik kullanımında en iyisi"

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