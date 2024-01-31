Perez: "2024'te performansımı tüm yıla yaymam gerekiyor"

Sergio Pérez geçtiğimiz yıl bugüne kadarki en iyi dünya şampiyonası sonucunu elde etti.

Red Bull Racing'in tecrübeli ismi, takım arkadaşı Max Verstappen'in hemen arkasında şampiyona ikincisi oldu. Fakat yıl boyunca gösterdiği performans ne kendisini ne de takımı mutlu etmedi.

İstatistiklere bakıldığında Verstappen'in galibiyet sayısı 19'u bulurken, Perez sadece iki yarış kazandı ve podyuma dahi çıkmakta zorlandı.

Perez, elde ettiği iki zaferi de ilk dört yarışta elde etti ve performansı sezon ilerledikçe dramatik şekilde düştü.

2024 sonunda koltuğunu kaybetme riski olan Perez, bu yıl iyi performans gösteremezse muhtemelen Red Bull'dan ayrılmak durumunda kalacak.

Bunun farkında olan Perez, yıla güçlü başlamak ve performansını tüm yıla yaymak istiyor.

Auto Hebdo ile yaptığı bir röportajda Perez, "Bu yıl daha istikrarlı olmak ve iyi bir ivme yakalamak istiyorum çünkü geçen yıl gelişim konusunda geride kaldım."

"Sezon başlangıcı benim için çok iyi geçti, Max ile aynı seviyedeydim. Fakat sezon boyunca kendimi geliştiremedim ve hatta birkaç kez yanlış yöne gittim."

"Önümüzdeki sezon için ana hedefim bu olacak. Başlangıç pozisyonum ne olursa olsun sezon boyunca gelişmeye devam etmek istiyorum." dedi.