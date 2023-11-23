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Formula 1 Abu Dabi GP
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Perez: "2024 için hedefim şampiyon olmak"

Red Bull pilotu Sergio Perez, 2024 sezonu için hedefinin yine şampiyonluk olduğunu söylüyor.

Editör Ezel Tan
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Sergio Perez, Red Bull Racing

Sergio Perez, bu yıla şampiyonluk hedefiyle başlayıp, ilk birkaç yarışta güçlü sürüşler çıkarsa da, sezon ilerledikçe geride kaldı ve sezonu ikinci tamamladı.

Gelecek yıl için hedeflerini açıklayan Perez, yeniden şampiyonluk hedefleyeceğini söyleyerek şunları ekledi: "Benim için ana hedef bu çünkü ikinci olmayı zaten başardım."

"Asıl amacım daha iyisini yapmak ve bunun ne kadar zorlu bir iş olduğunun farkındayım."

"Sezona iyi bir başlangıç yapmak ve sezon boyunca tutarlı performans sergilemek için bu kış dönemini kullanmaya çalışacağım."

Sonrasında şampiyona ikinciliğini ve "inişli çıkışlı" geçen 2023 sezonunu yorumladı.

Perez şöyle konuştu: "Takım için iyi bir sonuç olduğunu düşünüyorum. Her zaman Abu Dabi'de nerede bitirdiğimizin önemli olduğunu söyledim. Takıma bu şekilde katkı vermenin iyi olduğunu düşünüyorum."

"Yaşadığımız performans düşüşlerinin de farkındayım ve onlardan ders çıkardığımızı düşünüyorum."

"Bunlar gerçekten önemli ve ileriye bakmanın en iyi yolu. Bu yıl garajın benim tarafımda bir grup ve takım olarak bizi kesinlikle daha güçlü kıldı. Yani iyi oldu."

Sergio Perez, Red Bull Racing

Fotoğraf: Erik Junius

Sergio Perez, Red Bull Racing

"Katar'da gerçekten derin bir sınav verdiğimi düşünüyorum, bir hafta boyunca fabrikadaydım ve tüm mühendislerle çok detaylı bir şekilde çalıştım."

"Sahip olduğumuz zayıflıkları telafi etmek adına pek çok şeyi daha iyi anladık. Muhtemelen araçla ilgili yanlış bir yaklaşım sergiliyorduk, araç ayarlarıyla bunları çok fazla telafi etmeye çalışıyorduk ve sonuçta her hafta sonu daha da fazla kayboluyorduk."

"Bu hem sürüş tarzı hem de ayarlarla ilgili bir şeydi ama temelde ayarlarda yaptığımız şeylerle ilgiliydi."

Gelecek yıla taşıyabileceği neler öğrendiği sorusuna Perez, "Elbette araç hakkında çok şey öğrendik. Onu nasıl kullandığımla ve farklı pistlerde onu nasıl daha iyi kullanabileceğimle ilgili yeni şeyler öğrendim."

"Mühendislerimle beraber aracın performansından en iyi şekilde nasıl faydalanacağımı anlama konusunda çok ilerleme kaydettiğimi düşünüyorum." cevabını verdi.

Verstappen'le ilişkisinin nasıl olduğuna da yanıt veren Perez, genel olarak iyi anlaştıklarını belirtti.

"Bence iyi bir yıl oldu. İlişkimiz gerçekten çok iyi. Tüm mühendislik brifingleri güzeldi."

"Zaman zaman farklı yönleri istesek de temelde aynı şeyleri talep ediyoruz. Bu da takım için olumlu oldu."

"Bu yıl -ilişkimiz- genel olarak çok daha iyi oldu. Aslında her zaman iyiydi fakat bu bizim birlikte geçirdiğimiz üçüncü sezon. Her şey daha iyiydi."

"Onun yaşananlarla başa çıkma şekli gerçekten etkileyiciydi. Bence muazzam bir iş çıkardı. Farklı bir seviyedeydi. Bunu görmek harika, hepimiz onun yerinde olmak isterdik. Fakat her yıl sadece bir şampiyon oluyor."

"En iyi referans benim elimde. Onun ne yaptığına, nasıl yaptığına bakmanın ve bir şeyler öğrenip, kendimi geliştirmeye çalışmanın, onun neyi farklı görmenin zararı yok."

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